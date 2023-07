Kajak, Wakeboard, Tauchen – Tipps für Aktivitäten im Wasser

Kreis Wesel. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt: Der Kreis Wesel bietet viele Gelegenheiten für Abkühlung in den Ferien. Diese Ausflugsziele sind ideal.

Am Strand liegen und sich hin und wieder am See abkühlen: Das ist eine Möglichkeit, einen Sommertag am Wasser zu verbringen. Dass es noch zahlreiche weitere gibt, das zeigen spannende Angebote und Aktionen im Kreis Wesel.

Wie wäre zum Beispiel eine Tour mit dem Kanu? Der Kanuverleih in Hamminkeln-Loikum bietet Routen in idyllischer Kulisse an der Issel an. „Man fährt viel durch Seerosengebiete und sieht die Issel in ihrem Ursprung“, schildert Wolfgang Fischer, Betreiber des Verleihs. Um eine Kanutour zu wagen, muss man kein Profi sein, sagt Fischer. „Etwa 80 Prozent der Leute, die herkommen, haben noch nie in einem Boot gesessen.“

Die beliebteste Strecke ist derzeit die von Hamminkeln-Loikum nach Isselburg-Werth. Diese sei auch für Kinder und Familien geeignet. Wer eine große Tour machen will, kann mit dem Kanu bis in die Niederlande nach Gendringen paddeln.

Erwachsene zahlen je nach Strecke zwischen 25 und 35 Euro, Kinder bis 16 Jahre die Hälfte. Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos. Wegen des hohen Andrangs wird empfohlen, vorher anzurufen. Weitere Infos gibt es unter my-kanutours.de/issel.

Auf dem Kajak einfach mal zum Ziel treiben lassen

Wollten Sie schon einmal mit einem Kajak fahren? Bei der Paddelstation in Hünxe-Krudenburg haben Sie die Möglichkeit dazu. Das Boot mit dem Doppelpaddel ist für alle Interessierte geeignet – auch für die ohne große Armmuskeln. „Das ist der Vorteil der Lippe: Durch die Strömung kommt man immer irgendwann bei uns in Krudenburg an“, sagt Betreiber Klaus von Mallinckrodt. Auf 1er oder 2er Kajaks oder auch auf Kanus werden verschiedene Routen entlang der Lippe angeboten. Die beliebteste ist laut Betreiber die Route von Schermbeck nach Krudenburg. Die Kundinnen und Kunden des Bootsverleihs werden vom Team zur Startstation gefahren. Von dort aus kann es losgehen. „Das ist Natur pur. Keine Menschen, kein einziges Auto“, schwärmt von Mallinckrodt. Auch Touren in andere Gebiete und außerhalb des Kreises Wesels sind möglich. Eine Tour nach Wesel kostet zum Beispiel für Erwachsene 30 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 20 Euro. Dabei können sich die Fahrenden so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Möglich sind auch Rafttouren für sechs bis zwölf Personen, das ganze kostet 280 Euro. Infos gibt es unter paddelstation-krudenburg.de.

Schlauchboot oder Motorboot? Die Frage ob Entspannung oder Action

Wer eine besondere Fahrt auf der Lippe genießen möchte, kann sich ein geeignetes Boot bei den Lippepiraten mieten. Die „Hausstrecke“ startet zwar in Dorsten, endet aber im Kreis Wesel, nämlich in Schermbeck-Gahlen. Die Route bietet einen abwechslungsreichen Ausblick, von schönen Naturkulissen bis hin zu spannenden Stromschnellen unterhalb der A31-Autobahnbrücke. Hier haben Interessierte die Wahl zwischen mehreren Bootsarten: Im Angebot sind Kanus, Schlauchboote und sogar Motorboote.

„Das Motorboot wird viel für Junggesellenabschiede oder Firmen gebucht. Das ist entspannt, weil man sich nur über den Kanal schippern lässt. Die blauen Schlauchboote sind eher für Familien und Jugendgruppen geeignet, weil sie leichter zu tragen sind. Damit fährt man gemütlicher“, sagt Jan Verholt von den Lippepiraten.

Für eine Fahrt auf dem Kanu zahlen Erwachsene 20 Euro, Kinder bis 14 Jahre 15 Euro. Ein Schlauchboot für bis zu fünf Personen kann für 95 Euro gemietet werden. Und eine Fahrt mit dem Motorboot für bis zu elf Personen kostet 375 Euro. Für Familien gibt es sonntags eine Rabattaktion: Ein Schlauchboot kostet dann nur 75 Euro. Infos gibt es unter lippepiraten.de.

Wer Lust hat, mit echten Profis zu paddeln, kann sich auch fürs Familienpaddeln beim WVS-Moers anmelden. Der Verein für Paddelsport bietet verschiedene Zielorte an. So sind zum Beispiel Touren auf der Ruhr, der Niers oder der Lippe möglich. Treffpunkt ist jedes Mal das Vereinsheim. Auch Nicht-Mitglieder dürfen sich anmelden. Der Preis für die Fahrt beträgt fünf bis zehn Euro. Infos gibt es auf der Homepage des Vereins unter wsv-moers.de/termine.

Wandertouren entlang der Seen, Flüsse und Kanäle

Ein Wanderweg führt zur Schleuse Friedrichsfeld, am Wesel-Datteln-Kanal entlang. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wandern kann bei hohen Temperaturen sehr mühsam sein. Aber nicht, wenn sich die Strecke direkt am Wasser befindet: so wie der Wanderweg rund um das Freizeitzentrum Xanten mit der Nord- und Südsee. Diese Route ist für Familien geeignet, sie ist barrierefrei und auch kinderwagengerecht. Wer will, kann sich an den Kneipp-Stationen auf dem Weg abkühlen oder den Ausblick auf den Xantener Dom oder den Archäologischen Park genießen. Auch ein Tretbootverleih liegt auf dem Weg, sowie verschiedene Freizeithäfen mit Gastronomie.

Auf der Route rund um die Schleuse Friedrichsfeld in Voerde erleben die Wandernden den industriellen Charme des Kreises: Die Route beginnt an der Schleuse Friedrichsfeld, die den Rhein mit dem Wesel-Datteln-Kanal verbindet. „Circa 120 Schiffe passieren die Schleuse pro Tag“, sagt Judith Valentin von der Stadt Voerde. Auf dem Weg liegt auch der Schiffermast an der Spitze der Halbinsel. Hier bietet sich ein großer Rundumblick, den Wanderer von einer Bank aus genießen können. Dort liegt auch die Einfahrt ins Hafenbecken und dahinter liegen die Rheinauen. „Die sind auch als beliebter Überwinterungsplatz für Wildgänse bekannt“, so Valentin.

Eine schöne Kulisse am Wasser bietet auch der Wanderweg entlang des Moersbachs. Dieser durchfließt das Stadtgebiet von Süd nach Nord. Die rund 17 Kilometer lange Wanderroute startet am Solimare und führt durch den Freizeit- und Schlosspark bis zum Moerser Schloss. Von dort aus geht es bis in den Jungbornpark in Moers-Repelen.

Und auch der Hasenpfad in Rheinberg führt größtenteils entlang des Rheindamms und ist für einen Spaziergang am Wasser geeignet. Die nur knapp 3,7 Kilometer lange Route schaffen auch ältere Wanderinnen und Wanderer oder Kinder. Unterwegs gibt es einige Infotafeln rund um das Thema Hasen zu entdecken.

Auf Skiern und Wakeboard durch die Xantener Südsee

An der Xantener Südsee können sich Interessierte Wasserskier und Boards ausleihen und sich über die See ziehen lassen. Foto: Freizeitzentrum Xanten GmbH

1000 Meter auf Skiern durchs Wasser gleiten und dabei den Zuschauerinnen und Zuschauern am Ufer zuwinken: Das geht an der Xantener Südsee. Dort haben Anfänger und Fortgeschrittene die Möglichkeit, Wasserski oder Wakeboard zu fahren. Bei dem Wakeboard handelt es sich um ein Brett, mit dem die Person, gezogen mit Hilfe eines Lifts, auf dem Wasser gleiten kann. „Für die fortgeschrittenen Fahrer gibt es einen spektakulären Feature-Park, der ihnen Sprünge und andere akrobatische Figuren ermöglicht“, so Andreas Franken vom Freizeitzentrum Xanten.

Einsteiger nutzen eine gesonderte Seilbahn mit 100 Metern Länge, auf der die Geschwindigkeit angepasst werden kann. So hat jeder und jede Interessierte die Möglichkeit, in nur einer Stunde Wasserski oder Wakeboard zu lernen. „Der erste Start endet meistens nass, doch die Instruktoren stehen mit Rat und Tat zur Seite. Nach ein paar Anläufen sollte bald die erste Runde geschafft sein“, schildert Franken. Für Kinder gibt es spezielle Ferienangebote: Vom 31. Juli bis zum 2. August können Aktive zwischen 8 und 16 Jahren in einem Kurs Wakeboarden lernen. Das Angebot kostet 90 Euro pro Person. Auch für Erwachsene sind spezielle Kurse dabei. Am 15. Juli sowie am 19. August gibt es einen „Womens Day“. In den Kursen wird zudem der passende Neoprenanzug ausgewählt.

Es ist auch möglich, Zeitkarten zu kaufen: Dabei kosten zwei Stunden Wasserski auf der Seilbahn für Erwachsene 27 Euro. Der Park öffnet montags bis freitags um 15 Uhr, samstags und sonntags um 12 Uhr. Die Seilbahn ist täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit in Betrieb.

Spaß für die Kleinsten: Wasserspielplätze im Kreis Wesel

Mehr als nur Rutschen und Schaukeln: Wer nach einem schönen Ausflugsziel für Kinder sucht, wird bei den Wasserspielplätzen im Kreis Wesel fündig. Hier können sich Kinder auch bei hohen Temperaturen ordentlich abkühlen und sind gleichzeitig länger beschäftigt.

Der Wasserspielplatz Krefelder Straße in Moers bietet unter anderem eine Wassermatschanlage und einen Sandbereich mit Sandbagger. Wer will, kann auch das versunkene Spielschiff beklettern. Der Spielplatz liegt mitten im Moerser Stadtpark. Ebenfalls mit einer Wassermatschanlage ausgestattet ist der Spielplatz am Nikolausweg in Moers.

Auch in Schermbeck-Gahlen können sich Kinder auf dem Spielplatz abkühlen: Dort ist ein großes Wasserspiel aufgebaut, mitten in einem Sandkasten. Dieses finden Interessierte auch auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Goethestraße in Schermbeck, auch er hat einen Matschbereich.

Kleine Wasserratten werden sich auch auf dem Spielplatz Zur Bauerschaft in Wesel-Ginderich wohl fühlen. Dort locken ein Windrad mit Wasserpumpe sowie eine große Matschlandschaft. Ganz in der Nähe gibt es eine Aussichtsplattform, von der Besucherinnen und Besucher auf einen großen Baggersee blicken können.

Ein wahres Wasserparadies ist der Wasserspielplatz im LVR-Archäologischen Park Xanten: Hier können Kinder die Kanäle, Pumpen, Rinnen und Schleusen ausprobieren und verschiedene römische Wasserbautechniken kennenlernen. Auch eine Wasserspirale und Wassertische warten auf die kleinen Gäste. Der Spielplatz bietet genug Platz zum planschen, es wird empfohlen, Handtücher einzupacken.

Ab aufs Brett: Stand-up-Paddling und Surfen

Stand-up-Paddling ist eine beliebte Sportart auf dem Wasser. Auch im Kreis Wesel können sich Interessierte ein Brett mieten. Foto: Daniel Karmann / dpa-tmn

Wem das Treiben auf einem Boot oder Kanu zu langweilig ist, der kann sich im Kreis Wesel an mehreren Orten am Stand-up-Paddling versuchen: An der Wassersportschule in Wesel am Auesee können sich Interessierte das nötige Equipment ausleihen und loslegen. Beim Stand-up-Paddling steht die Sportlerin oder der Sportler auf einem kanuförmigem Brett und paddelt stehend.

Wer nicht gerne alleine paddelt, der kann auch ein besonderes Angebot der Wassersportschule nutzen: Das Riesen-Board, auf dem für bis zu zehn Personen Platz ist. Die Angebote richten sich an Mitglieder und Personen, die es vielleicht werden wollen. Weitere Infos gibt es unter surfen-wesel.de.

Ein Treffpunkt für Fans des Stand-up-Paddlings ist auch die Xantener Südsee. Wer will, kann sich hier ein Board ausleihen und loslegen. 30 Minuten kosten acht Euro. Das Sportcenter hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Dort gibt es auch andere Wasserboards zum ausprobieren: vom Surfboard bis hin zum 6er-Dragonboard. Bei Letzterem handelt es sich um ein Brett auf dem mehrere Surferinnen und Surfer gemeinsam stehen. Wer will, kann beim Wassersportcenter auch einen Surfschein machen oder lernen, wie man windsurft. Infos unter f-z-x.de.

Abenteuer Tauchen: Schiffswracks und Unterwasserwelten erkunden

Im See zu schwimmen oder den herrlichen Ausblick von einem Schiff aus zu genießen, kann schön sein. Doch viel spannender ist womöglich das, was sich unter Wasser befindet. Im Auesee in Wesel haben Tauchbegeisterte die Möglichkeit, das alte Schiffswrack namens Poseidon genauer unter die Lupe zu nehmen. Der See ist auch für Anfänger gut geeignet, denn es gibt eine Übungsplattform, die sich etwa 45 Meter vom Ufer in 8 Metern Tiefe befindet.

In den Ferien bietet die DJH Jugendherberge Xanten eine Tauchwoche für Familien an. Während der sieben Tage Aufenthalt erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine in der Xantener Südsee versenkte Yacht und den Unterwasser-Skulpturengarten. Am Ende absolvieren Interessierte die Tauchprüfung zum Open Water Diver. Mit diesem Tauchschein können sich Hobbytaucher einen Lebenswunsch erfüllen: Denn er ermöglicht es den Teilnehmenden weltweit bei Tauchausfahrten mitzumachen. Der besondere, einwöchige Aufenthalt in der Jugendherberge ist allerdings kostspielig: Die Taucherinnen und Taucher zahlen für alles zusammen jeweils rund 600 Euro.

Wer einen Eindruck vom Tauchen bekommen möchte, kann sich bei örtlichen Tauchvereinen melden. Diese bieten häufig Schnupperkurse an.

So kostet ein Schnuppertauchgang im See mit den Tauchern Kamp-Lintfort 35 Euro.

Weitere Schnupperkurse sind zum Beispiel beim Tauchsportverein Niederrhein in Voerde oder bei „einfach nur tauchen“ in Wesel möglich.

Yoga auf dem Brett oder Dehnübungen: Ideen für sportbegeisterte Wasserratten

Wer sich lieber sportlich betätigt, statt am Strand zu liegen, für den gibt es in den Freibädern und an den Badeseen spannende Kurse.

Neben dem einfachen Stand-up-Paddling werden im Freizeitzentrum der Xantener Südsee auch Yogakurse auf dem Board angeboten. Hierbei wird zusätzlich zur Muskelkraft und Dehnbarkeit auch die Balancefähigkeit der Teilnehmenden trainiert. Die Kurseinheiten können einzeln gebucht werden und finden immer dienstagabends statt. Der Preis beträgt 18 Euro, darin enthalten sind das Board, Paddel und bei Bedarf auch Neoprenanzüge.

Sanfte Gymnastik für Anfängerinnen und Anfänger gibt es bei den Aqua-Gym-Kursen im Freibad Dingden in Hamminkeln. Im Brusthohen Wasser werden die Wirbelsäule und die Gelenke beweglicher gemacht. Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen und kostet sieben Euro pro Einheit.

Wer sich gerne schon früh am Morgen bewegt, kann zum Frühschwimmen in eines der zahlreichen örtlichen Freibäder im Kreis gehen.

Wo genau sich das nächste Freibad oder die nächste Badegelegenheit befindet, das können Interessierte nun in einer neuen Anwendung des Landesbetriebs Information und Technik einsehen: Auf der Website url.nrw/SchwimmbaederErreichbarkeitenNRW werden Freibäder, Hallenbäder und weitere Bademöglichkeiten in der Nähe aufgezeigt.

