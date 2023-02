Jusos im Kreis Wesel: Das ist der neue Vorstand

Kreis Wesel. Die Jusos im Kreis Wesel haben ihren Vorstand neu gewählt. Wer den SPD-Nachwuchs jetzt anführt und welche Aufgaben er für besonders wichtig hält.

Die Jusos im Kreis Wesel haben sich neu aufgestellt. Bei der alljährlichen Kreiskonferenz am vergangenen Wochenende in Moers formierte sich ein beinahe gänzlich neuer Vorstand. Bis auf eine Position wurden die Vorstandsposten neu verteilt. Neuer Vorsitzender ist Xavier-Ramon Domain, der ein einstimmiges Wahlergebnis einfuhr.

Der 22-jährige Student möchte sich vor allem auf die junge Generation fokussieren, die er in seiner Rede im Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Jan Dieren als besonders benachteiligt darstellte. Diese sei in den vergangenen Krisen „unverzeihlich oft in Vergessenheit“ geraten. Mehr als 25 Prozent der Jugendlichen seien akut armutsgefährdet, so Domain. „Eine Politik, die uns, die Jugend, im Stich lässt, ist alles andere als weitsichtig.“

Bundestagsabgeordneter Jan Dieren beantwortet Fragen der Jusos

Domains Stellvertreter wurde der Weseler Haitham Rashow. Als einzige im Amt als zweite Vorsitzende bestätigt wurde Audrey Dilangu aus Dinslaken. Fabrice Sell aus Rheinberg ist neuer Kassierer der Jusos im Kreis Wesel, den Posten der Schriftführerin übernimmt Tia Dillan. Als neue Beisitzende komplettieren Hannah Harmsen aus Moers sowie Tarik Kilinc aus Dinslaken den Vorstand. „Wir werden zusammen neue Wellen schlagen“, sagte Xavier-Ramon Domain mit Blick auf die kommende Zusammenarbeit.

Am Ende der Kreiskonferenz stellte sich SPD-Bundestagsabgeordneter Jan Dieren dem Fragenhagel der Jusos und beantwortete Fragen rund um Pflege, Handwerk und Bundestagsarbeit.

