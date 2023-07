„Jugend forscht“ am Niederrhein: Wie man mitmachen kann

Niederrhein. Die Unternehmerschaft Niederrhein ruft junge Menschen auch in diesem Jahr dazu auf, bei „Jugend forscht“ mitzumachen – die Infos zur Teilnahme.

Unter dem Motto „Mach Dir einen Kopf!“ hat die Unternehmerschaft Niederrhein die 59. Wettbewerbsrunde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb eingeläutet. Als Ausrichter des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“ ruft der Arbeitgeberverband erneut Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende und Studierende mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zur Teilnahme auf und hofft auf spannende und innovative Forschungsprojekte, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wettbewerb: Forschungsthema aus sieben Fachbereichen frei wählen

„Wir suchen Problemlöserinnen und Zukunftsgestalter, die nicht wegsehen, sondern aktiv werden und konkrete Ideen für eine lebenswerte Zukunft entwickeln“, so Ralf Wimmer. „Nach wie vor braucht es auf dem Weg dorthin Unterstützung von MINT-Lehrerinnen und Lehrern, von Studien- und Berufswahlkoordinierenden an den Schulen sowie von Ausbilderinnen und Ausbildern, die Talente konkret ansprechen, ihnen die Scheu nehmen und Mut zur Teilnahme zusprechen“, ergänzt Wettbewerbsleiter Thomas Zöllner.

Alleine oder im Team können die Kinder und Jugendlichen ihr Forschungsthema frei wählen – es muss sich den Fachgebieten Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik, Technik oder Arbeitswelt zuordnen lassen. In Letzterem sei auch wieder die niederrheinische Wirtschaft in der Region gefordert, so Wimmer, der auf die Ausbildung in den Unternehmen verweist.

Jugend forscht am Niederrhein: Infos für Interessierte

Zu den Teilnahmebedingungen: Jugendliche ab 15 Jahren starten in der Alterssparte Jugend forscht, jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Klasse 4 treten in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ an. Studierende dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden. Stichtag für diese Vorgaben ist der 31. Dezember 2023. Die Anmeldung für die neue Runde ist bis zum 30. November 2023 möglich. Die Teilnahmebedingungen, das Formular zur Online-Anmeldung sowie weiterführende Infos gibt es hier: https://anmeldung.jugend-forscht.de/#formular

Für die Anmeldung zum Wettbewerb reicht es zunächst aus, das Forschungsthema festzulegen. Bis Januar 2024 darf dann geforscht, getüftelt und experimentiert werden. Erst dann müssen die Teilnehmer-Teams eine schriftliche Ausarbeitung ihres Forschungsprojekts einreichen. Der Regionalwettbewerb Niederrhein findet am 15. Februar 2024 im Krefelder Seidenweberhaus statt.

