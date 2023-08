Lappalien im Notdienst: Wirklich kranke Kinder in Gefahr

Kreis Wesel. Immer mehr Eltern gehen mit Kindern in Notfallsprechstunden – auch bei Lappalien. Warum Ärzte im Kreis Wesel eine Gebühr jedoch kritisch sehen.

Thomas Geerkens, Kinderarzt in Moers, erinnert sich noch an einen Notdienst, als er Eltern mit einem Säugling wegen einer Neugeborenengelbsucht in die Praxis einbestellte. Doch die war brechend voll, die Schlange an der Anmeldung dementsprechend lang. Den Eltern des Säuglings war die Dringlichkeit der Erkrankung offenbar nicht bewusst, sie kehrten um. „Dabei drohen bleibende Schäden“, betont Geerkens. Am Ende des Tages fiel ihm auf, dass er das Baby nicht gesehen hat, er rief die Eltern sofort noch mal an. Der Notdienst werde mit Lappalien überflutet, benennt er das Problem, es bestehe die Gefahr, die echt kranken Kinder zu übersehen.

Belastung und knappe Ressourcen: Verbandspräsident bringt Notfallgebühr ins Spiel

Es ist nicht neu: Menschen, ob selbst als Patienten oder als Eltern mit Kind, suchen zunehmend den Notfall- und Bereitschaftsdienst der Ärzte oder die Ambulanzen der Krankenhäuser wegen Bagatellen – also keinen wirklichen Notfällen – auf. Das bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) für den Kreis Wesel wie für das restliche Bundesgebiet. Belastung für ein System mit ohnehin knappen Ressourcen: Vor diesem Hintergrund hat der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, in bestimmten Fällen eine Eigenbeteiligung der Eltern gefordert.

In den vergangenen Jahren habe sich das Anspruchsdenken der Eltern stark verändert, sagt Thomas Geerkens, der am Niederrhein stellvertretender Obmann des Verbands ist. Der Patient zahle hohe Krankenkassenbeiträge und gehe davon aus, dass rund um die Uhr jede Kleinigkeit abgeklärt werden könne. „Aber das kann das System nicht leisten.“ Der Arzt berichtet, dass Eltern wegen einer Zweitmeinung die Notfallsprechstunde aufsuchten. Eine Altersgruppe, welche die Ärzte immer schneller sehen wolle, seien die Säuglinge, betont er. Anders sei das mitunter bei der Fünfjährigen, die einmal erbreche und danach im Wartezimmer des Notdiensts freudig spiele.

Hohe Altersstruktur: Es fehlen Kinderärzte im Raum Moers

Die Belastung ist vor allem in den Wintermonaten spürbar. Die Ressourcen seien bekannterweise knapp, führt er aus. Im Raum Moers sei es sehr schwierig, einen Kinderarzt für Erstgeborene zu finden, werdende Mütter müssten sich frühzeitig vor der ersten Untersuchung – ein halbes Jahr vorher – bemühen. Geerkens verweist auf die hohe Altersstruktur der noch praktizierenden Ärzte, es sei schwierig, neue zu finden. Wer einen Sitz habe, verpflichte sich zur Teilnahme am Notdienst am Wochenende und Feiertagen, in den Sommermonaten von 9 bis 13 Uhr, im Winter aber auch länger. Für Moers seien es derzeit 16,5 Ärzte, die das stemmten. „Das ist nicht mehr zeitgemäß, auch der Arzt möchte ein Wochenende haben.“ Letztlich gehe es ihm aber nicht um die Arbeit, „wir wollen uns um die tatsächlich kranken Kinder kümmern“.

Muss das Kind direkt zum Arzt? Zunehmende Bagatellen belasten den Notdienst der Ärzte sowie in den Krankenhäusern. (Symbolfoto) Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Vielerorts wird der Vorschlag von Thomas Fischbach zur Notfallgebühr kritisch gesehen – auch im Kreis Wesel: Dr. Christian Schmidt, Chefarzt der Kinderklinik im St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken, äußert grundsätzlich Verständnis für die Situation der Kinderärzte in den Praxen. Auch er bestätigt, dass es nicht selten zu Vorstellungen komme, die sich letztlich nicht als so gravierend erweisen, eine Gebühr nennt er aber problematisch, weil das die Eltern abhalten könne, die ohnehin zögerten. „Wenn das dazu führt, dass ein einzelner nicht kommt, dann wäre das schon das höhere Risiko.“ Er nennt es eine „Gratwanderung“, auch weil Eltern sehr individuell agierten, eine Lösung zu finden sei schwierig.

Weseler Ärztin plädiert für das bekannte Notfallsystem

Ähnlich kritisch äußert sich Dr. Cordula Koerner-Rettberg, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Marien-Hospital Wesel zur Notfallgebühr. Ja, es gebe viele Vorstellungen von Kindern im Notdienst, die sich als banale Erkrankungen herausstellten. Daneben gebe es aber einen großen Anteil von Fällen, etwa bei akuter Bronchitis oder zum Anschluss einer bedrohlichen Infektion, die eine akute Versorgung benötigten und nicht bis Montag warten könnten. „Und schließlich gibt es einen sehr kleinen Anteil von Kindern mit richtig ernsten Erkrankungen, beispielsweise bestimmten Infektionen, die einer sofortigen Therapie bedürfen.“

Die Anzeichen hierfür seien oft unspezifisch, von Eltern als medizinische Laien nicht zu erkennen oder einzuschätzen, plädiert sie für das bekannte System. Als sichereren „pädagogischen“ Weg sieht sie die langen Wartezeiten bei banalen Anliegen, denn laut „Triage“, also der Vorselektierung, entscheide nicht die Ankunftszeit, sondern die Dringlichkeit. „Wir appellieren an ihr Verständnis, denn sie wollen ja auch, dass ihr eigenes Kind im Falle eines echten Notfalls sofort behandelt würde.“

Kinderarzt sieht Videosprechstunde kritisch: Angebot schaffe Nachfrage

Geerkens geht es vor allem um offensichtliche Lappalien. Und was wäre ein mögliches Vorgehen in den Notfallsprechstunden der Kinderärzte? Die von der KV um Weihnachten initiierte Video-Sprechstunde hält Geerkens für keine Lösung. „Angebot schafft Nachfrage“ vermutet er, das verschiebe das Problem nur. Auch die Gebühr sieht er kritisch, aus seiner Sicht sei ein „Triage-System“ wie in den Niederlanden eine Möglichkeit. Geschultes Fachpersonal kläre telefonisch die Schwere der Symptome und entscheide entsprechend, wann das Kind kommen solle – ob sofort, mit Wartezeit oder eben erst am Montag. Erst dann könne man zum Arzt.

Bislang können besorgte Eltern für eine Ersteinschätzung, die kostenlose Arztrufnummer 116 117 nutzen, rät die KV.

Lesen Sie auch:Notfall und akute Krankheit: Anlaufstellen im Kreis Wesel

Wann der Notdienst aufzusuchen ist

Wann ist auf jeden Fall Eile geboten? „Bei Kindern, die sehr schlapp, beeinträchtigt wirken, bei Luftnot jeder Art, bei Flüssigkeitsmangel, bei hohem Fieber im Säuglingsalter, bei Bewusstseinsstörungen, nach/ bei Krampfanfällen, bei Unfällen mit Beteiligung des Kopfes oder Bauches, bei drohender/ möglicher Vergiftung durch versehentliches Essen oder Verschlucken von Substanzen, die nicht zum Verzehr geeignet sind“, führt Dr. Cordula Koerner-Rettberg an. Die Chefärztin der Weseler Klinik betont aber auch, dass dies keine vollständige Liste sei.

