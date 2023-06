Irre Studie: Wie sicher wäre der Kreis Wesel vor Zombies?

Kreis Wesel. Eine skurrile Studie, hat sich angeschaut, welche Orte im Fall eines utopischen Zombie-Angriffs sicher wären. Wie der Kreis Wesel abschneidet.

Haben Sie schon mal die Fernsehserie „The Walking Dead“ oder „The Last of Us“ gesehen und sich gefragt, was Sie im Fall einer Zombie-Apokalypse machen würden? Mit diesem – natürlich völlig utopischen Fall – hat sich die Vermietungsplattform Rentola beschäftigt und die besten und schlechtesten Orte in Deutschland ermittelt, an denen sich ein Angriff der Untoten überleben lässt. Alles natürlich mit Augenzwinkern.

Zombie-Studie: Kreis Wesel landet auf Rang 268

So skurril das klingt, der Studie sollen Daten des Statistischen Bundesamts zugrunde liegen. Betrachtet wurden fünf Kategorien: Verletzlichkeit, Vorräte, Sicherheit, Verstecke und Mobilität. Denn im Fall des Falles gilt: den Untoten am besten nicht begegnen, mit dem Notwendigsten ausgestattet sein und am besten auch gut weiterreisen können. Daraus ergibt sich ein Ranking von 402 kreisfreien Städten und Landkreisen. Der Kreis Wesel landet mit einem Index von 5,49 im hinteren Mittelfeld – auf Platz 268.

Noch am besten schneidet der Kreis beim Thema Sicherheit (8,74) ab. Ganz genau heißt es dazu: „Wir haben uns angesehen, wer die meisten Waffen, Fachgeschäfte und Militärstützpunkte hat. Jetzt wissen wir also, wer am ehesten die Zombies ordentlich flambieren kann.“ Dahinter folgt die Kategorie „Verletzlichkeit“ mit 6,91 – betrachtet wurden hierbei unter anderem Bevölkerungsdichte, wahrgenommene körperliche und geistige Gesundheit sowie die Anzahl der Krankenhäuser.

Waldflächen spielen eine Rolle in Sachen Versteckmöglichkeiten

Die schwächste Kategorie? Vorräte. Indikatoren waren hier den Angaben zufolge etwa Wasserversorgung und Anzahl des Viehbestands: „Ja, Sie werden eine Menge Dinge benötigen: Nahrung, Treibstoff, Werkzeuge, Waffen, Kleidung, Medizin und vielleicht sogar ein paar Zierfische“, heißt es dazu. Wo findet sich ein möglichst abgelegener Ort, um sich vor den Untoten zu verstecken und sich möglichst selbst zu versorgen? Hier kommt der Kreis Wesel auf einen Wert von 5,15, die durchschnittliche Haushaltsgröße, Anzahl der Wohngebäude und Waldfläche spielten eine Rolle. Mit Blick auf verfügbaren Unterschlupf im Wald würde die rechte Rheinseite wohl etwas besser abschneiden. Allerdings könnten Sie dann vielleicht Wölfin Gloria und ihren Sprösslingen begegnen.

Wie auch immer: Wer ganz sicher gehen will, sollte vielleicht einen Umzug in den Eifelkreis Bitburg-Prüm in Betracht ziehen, denn hier sind die Menschen der Studie zufolge am sichersten vor Zombies (10,0), dahinter folgen der Landkreis Freyung-Grafenau in Bayern und die Vulkaneifel. Welche Orte Sie besser meiden sollten, wenn Sie Angst vor den Untoten haben? Auf jeden Fall Gelsenkirchen, die Stadt belegt den letzten Platz. Nicht viel sicherer ist es in Aachen. Generell kommt Nordrhein-Westfalen nicht gut weg. Hier schneidet der Kreis Borken mit einem Wert von 6,52 noch am besten ab. (acf)

