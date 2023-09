Immobilien-Check: Mitmachen und Baumarktgutscheine gewinnen!

Zum perfekten Zuhause gehört mehr als reichlich Platz und ein bezahlbarer Preis… Was braucht es für ein schönes Zuhause, an dem Sie sich so richtig wohl- und sicherfühlen? Und was sagen Sie eigentlich zu den Immobilienpreisen? Machen Sie mit beim großen Immo-Check!

Am Niederrhein. Wie wichtig sind gute Nachbarn? Oder zuverlässige Handwerker? Machen Sie mit beim Immobilien-Check und gewinnen Sie 100€-Baumarktgutscheine!

Ob Wohnung oder Einfamilienhaus, ob mit Garten oder Balkon, ob als Mieter oder als Eigentümer: Das eigene Zuhause ist für viele der Lebensmittelpunkt. Doch was – außer reichlich Platz und einem bezahlbaren Preis – gehört eigentlich noch dazu, damit ein bloßer Ort ein Zuhause wird, in dem man sich so richtig wohlfühlt? Vielleicht eine gute Nachbarschaft, schnelle und zuverlässige Handwerkerinnen und Handwerker, ein sicheres Umfeld?

Wohnen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, schon im passenden Haus oder in der passenden Wohnung, in der Sie sich so richtig wohl- und sicherfühlen? Würden Sie Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin Ihr Haustier anvertrauen? Was haben Sie für Erfahrungen mit Handwerkerfirmen gemacht? Und was halten Sie eigentlich von klimapolitischen Maßnahmen wie beispielsweise die Abschaffung von Schottergärten?

Hier geht es zur Umfrage des Immobilien-Checks

In unserem großen Immobilien-Check würden wir all das und mehr gerne von Ihnen erfahren. Welche Themen rund ums Wohnen bewegen Sie? Worüber sollten wir vielleicht mehr berichten? Wie schätzen Sie die Wohn- und Immobiliensituation im Kreis Wesel und im Kreis Kleve ein? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Einschätzungen mit uns! Die Umfrage ist anonym. Nach Teilnahmeschluss am 9. Oktober werden wir über die Ergebnisse berichten – im Internet und in der Zeitung.

Haben Sie das passende Haus schon gefunden, oder suchen Sie noch? Machen Sie mit beim großen Immobilien-Check und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns! Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Und das Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmenden verlosen drei Gutscheine für das Baucentrum Stewes im Wert von je 100 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Antworten: nrz.de/immocheck Haben Sie darüber hinaus noch etwas, das Sie uns gerne erzählen möchten? Dann schreiben Sie uns Ihre Geschichte per E-Mail an immobilien@nrz.de

