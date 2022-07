IHK Niederrhein zur drohenden Gaskrise: Die Lage ist ernst

Kreis Wesel. Mit Sorge blicken auch die Unternehmen im Kreis Wesel auf die drohende Gaskrise. Wie die IHK die Lage einschätzt und was Betriebe tun sollten.

Vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung die Gas-Alarmstufe ausgerufen. Mit Sorge blickt auch die Industrie am Niederrhein auf die Entwicklung – was passiert, wenn in wenigen Tagen das jährliche Wartungsintervall der Gaspipeline Nord Stream 1 beginnt? Fließt danach überhaupt noch Gas aus Russland durch die Leitung? Können die Speicher bis zum Winter gefüllt werden? „Wir hängen am seidenen Faden“, sagt Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) am Niederrhein, die auch für den Kreis Wesel zuständig ist. Er betont den Ernst der Lage – für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wertschöpfung: „Das Risiko ist groß und die Folgen sind kaum einschätzbar.“

Denn jetzt schon ächzten die Betriebe unter den hohen Preisen, jetzt gebe es schon Probleme die Kosten zu tragen. Die Sorgen sind groß. Das hat auch der Konjunkturklimaindex für den Frühsommer 2022 der IHK gezeigt: Jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) rechnet der Umfrage der IHK zufolge mit schlechter werdenden Geschäften. Ähnliche Werte gab es zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 und zur Finanzkrise 2009, heißt es. Die Problematik treffe die Region am Niederrhein besonders stark, sagt Dietzfelbinger. Er verweist auf die Stahlproduktion im Raum Duisburg und die Chemie-Industrie im Kreis Wesel sowie die Aluminium-Industrie. Gas sei Energieträger Nummer eins für industrielle Prozesse, so der IHK-Hauptgeschäftsführer.

IHK: Produktionsverfahren auch im Kreis Wesel hängen zusammen

Dietzfelbinger verweist auch auf die Problematik, dass im Falle eines Gas-Notstands einzelne Betriebe mit ihren Produktionsverfahren nicht so einfach abzustellen seien. Der Zusammenhang der Prozesse werde einem nicht sofort bewusst. Als Beispiel, wenn auch nicht aus dieser Region, nennt er die Kunststoffproduktion, Gas werde zur Erwärmung und zum Formen benötigt. Damit würden etwa wichtige Produkte in der Medizintechnik hergestellt, etwa Kanülen für Infusionen. Systemrelevante Produkte also. Der fachpolitische Sprecher für Umwelt der IHK, Jörg Winkelsträter, nennt ergänzend Konserven für die Lebensmittelindustrie, die aus der Aluminiumproduktion hervorgehen. Oder für die Energiewende erforderliche Teile wie Isolierstoffe für Kupferdrähte, die in großen Mengen für Windräder gebraucht werden.

Stefan Dietzfelbinger ist Hauptgeschäftsführer der IHK am Niederrhein. „Die Unternehmen bereiten sich vor soweit sie können“, sagt er mit Blick auf die Sorgen um die Gasversorgung. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Gibt es Alternativen, sollte es zum befürchteten Gasnotstand kommen? „Die Unternehmen bereiten sich vor soweit sie können“, sagt Dietzfelbinger. Manche könnten auf Strom umstellen – aber auch der sei teuer. Diskutiert werde auch die Möglichkeit, flüssiges Gas aus den USA zu nutzen. Doch das habe einen anderen Brennwert, es sei nicht eins zu eins zu verwenden. Eine weitere Sorge der IHK: Es sei abzusehen, dass die Situation um das Gas – Preise und Versorgung – unbeständig bleibe. Das werde Unternehmen möglicherweise davon abhalten weiter in diese Region zu investieren, in den USA etwa sei die Situation eine andere.

Gaskrise: „Es ist damit zu rechnen, dass einzelne Unternehmen ihren Betrieb einstellen müssen“

Die Wirtschaft am Niederrhein habe die Corona-Krise gut weggesteckt – auch angesichts der Hilfen des Bundes. Ähnliche Programme lassen sich aus Sicht Dietzfelbingers für die Wirtschaft jetzt aber nicht flächendeckend aufbringen, die Dimension sei nun eine ganz andere. „Es ist damit zu rechnen, dass einzelne Unternehmen ihren Betrieb einstellen müssen“, so der Hauptgeschäftsführer der IHK. Es drohe Kurzarbeit. Und die Dauer sei dann unklar. „Die Unternehmen können schwierig planen.“

Was gilt es also zu tun? Dietzfelbinger betont, wie wichtig die Kommunikation in der Region sei. Die Betriebe sollten frühzeitig mit den Energieversorgern sprechen, bei der IHK stehe etwa Energieexperte Felix Brüne (0203/2821311, bruene@niederrhein.ihk.de) für Fragen der Betriebe zur Verfügung. Grundsätzlich lobt Dietzfelbinger vom Niederrhein aus die Arbeit der Regierung: Das Ministerium agiere gut, die Regierung habe das Problem im Blick, bleibe im Gespräch. Eine wichtige Forderung hat er aber: „Für die Genehmigungsverfahren beim Wechsel von Gas auf Öl müssen für die Unternehmen übergangsweise pragmatische Lösungen gefunden werden.“ Die Bearbeitung eines Antrags dauere normalerweise mehrere Monate, fast ein Jahr. „In normalen Zeiten ist das richtig“, betont Dietzfelbinger. Das müsse jetzt aber schneller und unkonventioneller funktionieren.

