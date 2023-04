IG Bau fordert besseren Versicherungsschutz für Erntehelfer

Kreis Wesel. „Keine Krankenversicherung zweiter Klasse für Erntehelfer“: Die IG Bau am Niederrhein kritisiert den schlechteren Schutz vor Krankheit.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) fordert einen besseren Krankenversicherungsschutz für ausländische Saisonarbeiter am Niederrhein. „Erntehelfer, die nur kurzfristig in heimischen Landwirtschaftsbetrieben beschäftigt sind, müssen bei Krankheit voll abgesichert sein. , so Karina Pfau von der IG Bau Duisburg-Niederrhein in einer Pressemitteilung. Auch wer nur für einen Kurzzeit-Job aus dem Ausland komme, bräuchte ab dem ersten Tag einen Krankenversicherungsschutz in vollem Umfang, so die Bezirksvorsitzende der Agrar-Gewerkschaft IG Bau.

IG-Bau-Vorsitzende appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten

Derzeit müssten Arbeitgeber für ihre ausländischen Beschäftigten lediglich eine sogenannte „private Gruppenversicherung“ abschließen. Diese reiche mit ihren Leistungen bei weitem nicht an die gesetzliche Krankenversicherung heran. „Damit haben die Saisonarbeiter faktisch einen schlechteren Versicherungsschutz. Es kann aber nicht sein, dass gerade die Menschen, die in der Erntezeit am Niederrhein harte körperliche Arbeiten übernehmen, nur unzureichend geschützt sind, wenn sie krank werden. Konkret kann das dazu führen, dass die Beschäftigten auf einem Teil der Behandlungskosten sitzen bleiben“, so Pfau.

Sie appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten der Ampelparteien, sich für eine entsprechende Regelung stark zu machen – und zwar schnell. Denn die Regierungsparteien hätten versprochen, die prekäre Situation der Erntehelfer zu verbessern. Im Koalitionsvertrag hieße es ausdrücklich: „Für Saisonbeschäftigte sorgen wir für den vollen Krankenversicherungsschutz ab dem ersten Tag‘“, so die IG Bau-Bezirksvorsitzende.

