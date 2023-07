Hohe Ozon-Belastung: Niederrhein ist besonders betroffen

Kreis Wesel. Der Ozonwert an der Messstation in Wesel, der einzigen in der Region, hat im Juni bereits einen Grenzwert gerissen. Warum das gefährlich ist.

Der Sommer holt gerade etwas Luft, aber schon Ende der nächsten Woche könnte die Hitze wieder zurück an den Niederrhein kommen – und mit ihr Sonnenschein von früh bis spät. Während das schöne Wetter die Menschen in Scharen an die Badeseen, zur Eisdiele oder in den Biergarten lockt, hat es auch seine Schattenseiten: Die Belastung für den menschlichen Organismus ist enorm.

Ozon-Belastung am Niederrhein: Zielwert wird kaum eingehalten

Ein Problem, das etwas in Vergessenheit geraten ist, sind hohe Ozonwerte. Die für den Kreis Wesel und den gesamten unteren Niederrhein relevante Messstation im Weseler Ortsteil Obrighoven hat in diesem Sommer bereits an 15 Tagen den sogenannten Zielwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m3) im Acht-Stunden-Durchschnitt überschritten. Europaweit wurde festgelegt, dass dieser Zielwert zum Schutz der Gesundheit nur an 25 Tagen im Jahr überschritten werden soll, gemittelt auf drei Jahre, wie das Umweltbundesamt betont. Langfristig soll der Acht-Stunden-Mittelwert während eines Kalenderjahres nicht mehr überschritten werden. „Dieses Ziel wird in Deutschland allerdings an kaum einer Station eingehalten“, räumt das Umweltbundesamt ein.

An der einzigen Messstation im Kreis Wesel scheint es noch unwahrscheinlicher, dass dieser Wert, dessen Überschreiten allerdings ohne Konsequenzen bleibt, eingehalten werden kann. Denn die meisten Überschreitungen werden an ländlichen Stationen registriert, also entfernt von den Quellen der Vorläuferstoffe, die zusammen mit einer starken und lang anhaltenden Sonneneinstrahlung verantwortlich für die Ozonbildung sind. Das liegt daran, dass Stickstoffmonoxid, das in Autoabgasen enthalten ist, mit Ozon reagiert. „Dabei wird Ozon abgebaut, sodass die Ozonbelastung in Innenstädten deutlich niedriger ist“, erklärt das Umweltbundesamt. Andererseits werden die Ozonvorläuferstoffe mit dem Wind aus den Städten heraus transportiert und tragen entfernt von deren eigentlichen Quellen zur Ozonbildung bei. Das lässt sich dann an Stationen wie in Wesel in Zahlen ablesen.

So gehört die Messstelle in diesem Sommer zu den wenigen in Nordrhein-Westfalen, an der die sogenannte Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wurde – und zwar am 18. Juni. Ab diesem Wert ist das Landesamt für Umwelt und Naturschutz (Lanuv) dazu verpflichtet, die Bevölkerung zu informieren – und vor den gesundheitlichen Folgen zu warnen. Denn rund 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung reagieren besonders empfindlich auf Ozon. Die Symptome reichen von Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden sowie Kopfschmerzen bis zur Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Auch wer im Freien arbeitet oder Sport treibt sowie Säuglinge und Kleinkinder, die höhere Ozonmengen aufnehmen, können betroffen sein, genauso Asthmatiker.

Ozon-Belastung in Wesel: 2003 war ein extremer Sommer

„Bei Ozonwerten oberhalb der Informationsschwelle wird Personen, die erfahrungsgemäß besonders empfindlich auf Ozon reagieren, vorsorglich empfohlen, Anstrengungen im Freien zu vermeiden. Sportliche Ausdauerleistungen sollten auf die frühen Vormittagsstunden oder auf die Abendstunden verlegt werden“, betont das Lanuv. Sollten die Werte sogar über die Alarmschwelle von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft klettern, gilt diese Warnung für die gesamte Bevölkerung. Dieser Wert wird aber nur noch in Ausnahmefällen erreicht.

Starke Sonneneinstrahlung und Autoabgase sind der Hauptgrund für hohe Ozonwerte. Foto: Britta Pedersen / dpa

Denn grundsätzlich hat die Zahl der Tage mit sehr hohen Ozonbelastungen seit 1995 deutlich abgenommen. So gab es in Wesel im Sommer 2022 keinen einzigen Tag mit einem Wert von über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, im Jahr 2021 war es einer. Für 2020 gibt es wegen eines Umzuges der Messstelle keine Daten, 2019 wurden an anderer Stelle im Weseler Stadtgebiet allerdings sogar acht Tage über 180 µg/m3 und ein Tag über 240 µg/m3 registriert. Im extremen Hitzesommer 2003 wurde der erste Grenzwert sogar neunmal überschritten, der zweite einmal. Im Vergleich der Spitzenwerte steht der Sommer 2023 also (noch) gut da.

Wo man die Ozonwerte für Nordrhein-Westfalen ablesen kann

Die aktuelle Ozonbelastungen in Nordrhein-Westfalen lassen sich im Internet unter www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/aktuelle-luftqualitaet/ozon-o3/ abrufen. In Krefeld-Linn und Duisburg-Walsum gibt es weitere Stationen, die sich in der Nähe des Kreises befinden – allerdings ist die Weseler Messstelle laut Lanuv repräsentativ für die gesamte Region.

Was kann man selbst tun, um eine hohe Ozonbelastung zu vermeiden? Das Landesumweltamt rät dazu, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und Fahrgemeinschaften zu bilden. „Wenn auf das Auto nicht verzichtet werden kann, reduzieren Sie die Geschwindigkeit“, heißt es weiter. Außerdem helfen Fahrzeuge mit moderner Abgastechnik dabei, die Schadstoffbelastung zu reduzieren. Zudem sollten nur lösemittelarme Lacke und Reinigungsmittel verwendet werden.

