Hochseecontainer sollen im Kreis Wesel den ÖPNV vernetzen

Kreis Wesel. Die Niag schlägt Mobilitätsstationen vor, um Wartesaal, Fahrrad-Leih- und Carsharing-Station miteinander zu verbinden. Was das kosten könnte.

Um auch die schlecht erreichbaren Ecken im niederrheinischen Nahverkehrsgebiet zu bedienen und an das ÖPNV-Netz anzuschließen, schlägt die Niag umgebaute Hochsee-Container vor. Diese Mobilitätsstationen sollen Wartesaal, Fahrrad-Leih- und Carsharing-Station in einem werden und all jene Bereiche erreichbar machen, die der reguläre Bus- oder Bahnverkehr aus Kosten-Nutzen-Rechnungen nicht anfährt.

Eine Vorstellung davon, wie diese umgebauten Container aussehen können, bekamen die Mitglieder des Mobilitätsausschusses in ihrer vergangenen Sitzung präsentiert. Die Kölner Firma „The Cubes“ zeigte dort den Wandel von Seefracht-Containern zur vielseitigen Mobilitätsstation – gedämmt, holzverkleidet, mit modischem Innendesign und außenliegenden Stellplätzen für Leihräder. Eine Musterstation steht derzeit in der Gemeinde Senden im Kreis Coesfeld. Eine Pilotstation soll dort im Januar 2023 an den Start gehen.

Kreis Wesel: 13 Kommunen sollen verkehrstechnisch auf einen Stand gebracht werden

Im Kreis Wesel steht man unterdessen erst am Anfang. Zumal die 13 Kommunen zunächst verkehrstechnisch auf einen Stand gebracht werden müssten. Die Städte und Gemeinden seien schließlich unterschiedlich weit, sagte Kreiskämmerer Karl Borkes. „In Moers oder Dinslaken gibt es andere Voraussetzungen als zum Beispiel in Sonsbeck.“ Die Städte und Gemeinden wissen schon Bescheid. Noch gebe es aber keine Entscheidungsreife, so Borkes weiter, der ankündigte, das Thema im nächsten Koordinierungskreis Mobilität anzusprechen.

Gesprächsbedarf ist gegeben, schließlich sind die umgebauten Container nicht ganz billig. Ein Fahrradcontainer ohne Tür schlägt laut The Cubes mit rund 25.000 Euro zu Buche, eine Tür-Kombination kostet zusätzlich 3000 bis 4000 Euro.

Im Mobilitätsausschuss zeigte sich die Politik aber aufgeschlossen. Ob man nicht mit einem offenen Brief in den Kommunen dafür werben könne, „um zu signalisieren, wie der Kreistag dazu steht“, fragte beispielsweise CDU-Fraktionschef Frank Berger. „Als Kreis müssen wir aufpassen, dass wir nicht übergriffig werden“, antwortete Karl Borkes. Man könne sagen, dass man das begrüße, so Borkes, „das muss aber erstmal reichen“.

