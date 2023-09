Hitze im Kreis Wesel: Wetterdienst gibt eine Warnung heraus

Kreis Wesel. Der ungewöhnlich heiße September erreicht am Sonntag wohl seinen Höhepunkt. Für den Kreis Wesel gilt dann eine amtliche Hitzewarnung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Kreis Wesel sowie für weite Teil des westlichen Nordrhein-Westfalens eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Sie gilt am Sonntag, 10. September, von 11 bis 19 Uhr. Es wird dann eine starke Wärmebelastung erwartet, laut Vorhersagen des DWD können die Temperaturen am Niederrhein um die 31 Grad erreichen.

Die Hitzebelastung in diesen ungewöhnlich heißen Septembertagen könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, heißt es vom DWD. Auch am Samstag wird es schon um die 30 Grad warm, es gilt aber noch keine Warnung. Die aktuelle Übersicht dazu finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes.

Laut den Vorhersagen stehen den Menschen im Kreis Wesel und in Nordrhein-Westfalen noch zwei heiße Spätsommertage bevor, dann gibt es etwas Abkühlung. Am Sonntag und Montag werden Sonne und Temperaturen von teils mehr als 30 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zum Dienstag wird es dann zunehmend bewölkt, die Temperaturen sinken der Prognose zufolge ab: Am Dienstag werden 24 bis 27 Grad, am Mittwoch um die 22 Grad erwartet. An beiden Tagen kann es Schauer und Gewitter geben. (rku/dpa)

