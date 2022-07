Hitze im Kreis Wesel: Die Waldbrandgefahr steigt

Kreis Wesel. Trockenheit und Hitze sind in Kreis-Weseler Wäldern aktuell ein brandgefährlicher Mix: Diese Regeln gelten, damit der Funke nicht überspringt.

Derzeit steigt die Waldbrandgefahr in der Region rasant: Für Montag kündigt der Deutsche Wetterdienst für den Niederrhein Stufe 4 von 5 des Waldbrandgefahrenindex an, heißt: Die Meteorologen stufen die Situation auf „hohe Gefahr“, aktuell liegt sie noch bei Stufe 3, „mittlere Gefahr“. Auch der Regionalverband Ruhr warnt vor dem „brandgefährlichen Mix“ aus Hitze und Trockenheit und nennt im Kreis Wesel besonders die Üfter Mark mit ihren großen Kiefernbeständen und den oft sandigen Böden als gefährdetes Gebiet. Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen hat zuletzt außerdem die Leucht in Kamp-Lintfort, den Reichswald in Xanten, sowie die Wälder von Schermbeck bis Dinslaken und Kirchhellen als große zusammenhängende Wälder genannt, die wegen trockener Böden gefährdet sind.

Und die Warnungen bestätigen sich: Vier Einheiten der Feuerwehr Xanten sind am Mittwochabend ausgerückt. Am Philosophenweg brannte das Unterholz, das Ausbreiten des etwa 10 mal 20 Meter umfassenden Feuers konnten die Einsatzkräfte verhindern, der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Generell ist die Feuergefahr dort am höchsten, wo die meisten Menschen unterwegs sind, sagt Julian Mauerhof, Leiter des Regionalforstamtes Niederrhein und damit zuständig für den Wald von der niederländischen Grenze bis Schermbeck und von Dormagen bis Elten.

Die Regeln sind bekannt – werden aber häufig ignoriert

Um das Risiko eines großen Waldbrandes zu verringern, hat der Regionalverband Ruhr (RVR) unter anderem den Feuerwachturm Galgenberg in der Hohen Mark besetzt, zwischen Lembeck und Haltern vor den Grenzen des Kreises Wesel gelegen. Die Förster werden nicht müde, auf elementare Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen. Zwar dürften die allgemein bekannt sein, dennoch werden sie immer wieder ignoriert: Grillen und Feuer sind im Wald und 100 Meter um ihn herum verboten, es droht ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro.

Rauchen ist im Wald generell bis zum 31. Oktober nicht erlaubt (150 Euro für Ertappte). Brennende Zigarettenstummel dürfen nicht weggeworfen werden – auch nicht aus dem Autofenster. Keine Flaschen im Wald liegen lassen: Glasscherben können wie ein Brennglas wirken und Feuer entfachen. Wer sein Auto auf trockenem Gras oder Unkraut abstellt, läuft Gefahr einen Brand zu verursachen und sein Auto dabei zu verlieren: Der heiße Auspuff oder Katalysator können ein Feuer auslösen.

Rettungspunkte im Wald benennen, um Orientierung zu bieten

Kreisbrandmeister Zurmühlen bittet darum, auch kleine Feuer sofort unter dem Notruf 112 zu melden und vor Ort zu bleiben. Die Einfahrten zu den Wäldern dürfen nicht zugeparkt werden, damit die Feuerwehr im Ernstfall schnell zur Brandstelle gelangen kann. Zur Beschreibung der Brandstelle können die Rettungspunkte im Wald dienen. Der Verein Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik erläutert, dass diese Punkte unter www.rettungspunkte-forst.de zentral heruntergeladen werden können. Sie helfen dabei, die eigene Position herauszufinden und weitergeben zu können. Auf dem Smartphone kann zudem die App „Hilfe im Wald“ den nächstgelegenen Rettungspunkt schnell anzeigen. (sz)

