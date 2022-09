Heubergbad Wesel: Die Öffnungszeiten in den Herbstferien

Wesel. Die Öffnungszeiten im Heubergbad in Wesel werden während der Herbstferien angepasst. Außerdem gibt es wieder spezielle Angebote für Kinder.

In den Herbstferien werden die Öffnungszeiten der Schwimmbäder in Wesel angepasst. Das Heubergbad hat dann montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Zudem kann am Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr geschwommen werden. Das Bislichbad bleibt während der Ferien geschlossen. Am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) öffnet das Heubergbad von 10 bis 18 Uhr.

In den Herbstferien gibt es zudem wieder Ferienaktionen für Kinder. Jeweils mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr bieten die Auszubildenden der städtischen Bäder einen Spielenachmittag im Heubergbad an. Am Donnerstag, 6. Oktober, können von 15 bis 18 Uhr Schwimmabzeichen gemacht werden – ohne Anmeldung. Außerdem finden zwei Crash-Schwimmkurse für Anfänger statt, für die es noch freie Plätze gibt: Anmeldungen gegen Bezahlung der Kursgebühr sind an der Kasse möglich. Zum Abschluss wird am Freitag, 14. Oktober, eine Kino-Pool-Party gefeiert. Tickets und mehr Infos unter www.baeder-wesel.de.

