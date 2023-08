Herbstfeste und mehr: 12 schöne Ausflugstipps im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Ob Abendwanderungen, Kürbisfeste oder Stadtmärkte: Diese Veranstaltungen im Kreis Wesel wecken die Vorfreude auf den Herbst.

Bald ist die heiße Jahreszeit vorbei und dann heißt es wieder: einkuscheln in eine warme Wolldecke, Kürbissuppe schlürfen oder einen Spaziergang durch das bunte Blätterlaub machen. Wie Sie sich im Kreis Wesel noch auf die kommende Jahreszeit einstimmen können, zeigt unsere Übersicht. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Highlights für Naturbegeisterte in Wesel, Xanten und Dinslaken

Haben Sie Ihre Stadt schon einmal bei Nacht erkundet? Naturbegeisterte Gäste können bei der Weseler Fledermausnacht am 1. September vorbeischauen und den Untergrund von Wesel erkunden – die Heuberg Kasematte. Die Besucherinnen und Besucher bekommen eine Einführung in die Welt der Flugkünstler und können die Tiere mithilfe von Ultraschallgeräten beobachten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmelden können sich Interessierte bei der Biologischen Station oder der Stadt Wesel. Die Exkursion kostet fünf Euro pro Person und startet um 18.30 Uhr. Infos unter wesel.de.

Herbst bedeutet auch: viele bunte Blätter und traumhafte Landschaften. Wer diese näher erkunden will, der kann bei der Herbstwanderung „Bunte Blätter – Farbtupfer der Natur“ im Naturforum Bislicher Insel mitmachen. Die Exkursion geht entlang üppiger Weiden. Sie startet am 30. September um 14 Uhr und kostet jeweils acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist erforderlich, Infos unter rvr.ruhr.

Von September bis November heißt es: Tulpen einpflanzen. Inspirationen und jede Menge Tulpenzwiebeln finden Interessierte beim ersten Dinslakener Tulpenmarkt am 30. September. Von 11 bis 18 Uhr stellen Händlerinnen und Händler im Burginnenhof des Rathauses ausgefallene Tulpenzwiebelsorten und auch Nisthilfen für Insekten und Vögel aus.

Leckeres Obst und Gemüse in Hamminkeln, Wesel, Alpen und Xanten

Er darf nicht fehlen, wenn es um die bunte Jahreszeit geht: Der Kürbis. Fans der herbstlichen Riesenbeere können sich auf besondere Angebote freuen: In Hamminkeln findet am 16. und 17. September das Kürbisfest auf dem Hof Schäfer statt. Von 11 bis 18 Uhr warten hier über 100 verschiedene Kürbissorten auf die Besucherinnen und Besucher. Wer will, kann einen Spaziergang durch den bunten Kürbisgarten machen, die Kürbissuppe probieren oder einen Halloween-Kürbis schnitzen.

Was man aus Äpfeln alles zaubern kann, das erfahren die Gäste beim Tag des Apfels bei Clostermann Organics in Wesel-Bislich. Los geht es am 24. September um 11 Uhr. Auch im Klosterdorf Marienthal in Hamminkeln-Marienthal kommen Apfelfans auf ihre Kosten. Beim Apfelwochenende am 30. September und 1. Oktober erhalten Besucherinnen und Besucher von den Fachleuten viele Infos über den Apfel und die kulinarischen Angebote der Marienthaler Gastronomen. Beginn ist um 11 Uhr.

Bei der Weseler Fledermausnacht klären Experten die Gäste über die Welt der Flugkünstler auf. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Am 24. September wird das Alpener Ratsbongert auf dem Dahlacker zu einem Paradies für echte Genießer. Bei dem Alpener Streuobstwiesenfest stellen regionale Händlerinnen und Händler ihre Produkte aus. Die Gäste finden hier hochwertige und exklusive Produkte rund um die Streuobstwiese. Säfte, Obst, Marmeladen, Trockenobst, aber auch Kunst und Gartenzubehör warten auf die Gäste. Das Fest beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr.

Am Naturforum Bislicher Insel in Xanten können Interessierte beim Obstwiesenfest ebenfalls frische Säfte probieren. Dieses startet am 10. September um 11 Uhr. Wer will, kann auch eigene Äpfel mitbringen und die Sorten von Fachleuten bestimmen lassen.

Herbstmärkte in Moers, Sonsbeck, Xanten, Kamp-Lintfort und Hamminkeln

In Moers findet am 1. Oktober wieder der Moerser Herbst statt. An diesem verkaufsoffenen Sonntag gibt es auf der Promenade zahlreiche Imbissstände, Live-Musik und ein Programm für die ganze Familie.

Auch in Sonsbeck können Interessierte beim Herbstmarkt am 17. September die bunte Jahreszeit genießen, von 11 bis 17 Uhr an der Hoch- und Wallstraße.

Herbstdeko, Strickwaren und verschiedene Kürbissorten gibt es beim Herbstmarkt in Xanten vom 14. bis 15. Oktober, 11 bis 18 Uhr.

Viele Händlerinnen und Händler stellen beim beim Herbstmarkt in Xanten ihre Produkte aus. So auch im vergangenen Jahr Barbara Sensen von der Gärtnerei Rosalie aus Alpen-Drüpt. Foto: Jasmin Ohneszeit

Wer auf der Suche nach Unikaten und künstlerischen Schätzen ist, der sollte sich die Herbstpartie am Kloster Kamp Kamp-Lintfort nicht entgehen lassen. Hier werden unter anderem Schmuckstücke und Mode ausgestellt sowie Dekoartikel und Gartenmöbel. Mit dabei sind über 150 Aussteller. Die Herbstpartie startet am Freitag, 15. September, und geht das ganze Wochenende. Am Freitag ist der Markt von 12 bis 18 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag bereits ab 10 Uhr. Erwachsene zahlen zehn Euro Eintritt. Tickets gibt es online und an der Tageskasse, Infos unter renomueller.de

Wie könnte man die immer längeren Abende besser genießen, als mit einem Lichterfest? In Hamminkeln feiert im Kloster Kraul das Lichterfest mit 20 Ausstellern am 28. Und 29. Oktober Premiere. Hier können die Gäste stöbern und genießen: Im Angebot sind Schmuck, Dekoration und weiteres Kunsthandwerk. Das Fest geht am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet pro Tag fünf Euro.

Kreis Wesel: Das sind die Kirmestermine im Herbst

Moers: Die Moerser Kirmes geht vom 1. bis zum 5. September. Die Meile erstreckt sich vom Friedrich-Ebert-Platz über die Homberger Straße und Steinstraße zum Neumarkt und zum Kastellplatz.

Rheinberg: Vom 8. bis zum 12. September laden die Bürgerschützen Orsoy auf den Kirmesplatz ein, Parkplatz Hafendamm/Nordwall.

Hamminkeln: Vom 22. bis 25. September ist die Kirmes Belhammi des Hamminkelner Verkehrsvereins (HVV) geplant.

Voerde: Die “Nottekirmes“ geht von Freitag, 29. September, bis Montag, 3. Oktober. Die „Fliegenkirmes“ auf dem Dorfplatz Spellen läuft vom 13. bis 15. Oktober.

Hünxe: Die Honigkirmes geht vom 14. bis 16. Oktober, auf der Dorstener Straße, dem Rathausvorplatz und dem Marktplatz. In Drevenack wird es in diesem Jahr keine Kirmes mehr geben.

