Hamminkeln: 12-jähriges Mädchen ist wieder aufgetaucht

Hamminkeln. Seit Mittwochabend wurde eine 12-Jährige aus Hamminkeln vermisst. Am Donnerstagmittag kam die gute Nachricht: Das Mädchen konnte gefunden werden.

Die Polizei suchte seit Mittwochabend ein 12-jähriges Mädchen aus Hamminkeln-Mehrhoog. Sie war letztmalig gegen 21 Uhr am Mittwoch in Wesel auf der Fusternberger Straße gesehen worden. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei eine Suchmeldung und bat um Hinweise.

Nach intensiven Suchmaßnahmen kam am Donnerstagmittag die gute Nachricht: Das Kind ist gegen 13.20 Uhr in Wesel wohlbehalten aufgefunden worden, teilt die Polizei mit.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel