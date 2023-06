Ein lauer Sommerabend im Biergarten - das ist am Wochenende im Kreis Wesel möglich. (Symbolbild)

Gastronomie Sommer am Niederrhein: Zehn Biergarten-Tipps für den Kreis

Kreis Wesel. Das Wochenende bietet am Niederrhein prächtiges Sommerwetter, also nichts wie ab in den Biergarten. Wir geben zehn schöne Tipps im Kreis Wesel.

Das Wochenende am Niederrhein lockt nach draußen, auch im Kreis Wesel dürfte das Thermometer die 30-Grad-Marke knacken. Viele Menschen wird es deshalb ganz sicher in die Biergärten locken. Wie wäre es mit einem kalten Bier auf der Waldterasse Wer sich gerne unter freiem Himmel stärkt, wird im Kreis Wesel fündig. Wir haben einige Biergärten im Kreis für Sie zusammengefasst, die nicht nur an diesem Wochenende einen Besuch lohnen. Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Biergärten mit Blick auf den Rhein in Wesel und Voerde

Einen besonders schönen Ausblick bietet der Biergarten an der Rheinpromenade Wesel. Hier haben die Gäste eine große Auswahl an Gerichten: Von der klassischen Pommes oder Currywurst bis hin zu Fisch, Steak oder Pasta. Morgens wird auch ein Frühstück angeboten, abends zahlreiche Cocktails und andere alkoholische Getränke. Der Biergarten öffnet täglich von 11 bis 23 Uhr und ist bei Regen geschlossen. Infos unter bice-gastro.de.

Auch vom Biergarten der Rheinwacht Voerde aus können die Gäste auf den Rhein schauen und dabei ein Bier vom Fass genießen. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es gleich neben dem Biergarten einen Spielplatz. Im Angebot sind zum Beispiel Schnitzel, Ofen- und Bratkartoffeln oder Burger. Der Biergarten hat einen Selbstbedienungsbereich, Getränke und Gerichte können an der Ausgabe des Containers bestellt werden. Diese Location hat von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Infos unter rheinwacht.com/biergarten.

Eine idyllische Location bietet auch der Biergarten Am alten Lippehafen in Wesel. Hier sitzen die Besucherinnen und Besucher ganz im Grünen und dank der vielen Lindenbäume auf Wunsch auch im Schatten. Angeboten werden neben Getränken zum Beispiel auch Spezialitäten vom Grill oder Frühstück. Vor Ort gibt es nur wenige Parkplätze, eine Anfahrt mit dem Fahrrad oder zu Fuß wird empfohlen. Hier gibt es auch regelmäßige Musikveranstaltungen. hat freitags von 16 bis 20 Uhr und am Wochenende von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Eltern Lars und Julia Kerlin mit ihren Kindern Johannes und Leni sitzen im Biergarten Rheinwacht, Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Gutbürgerliche Küche und eine saisonale Spargelkarte: Der Biergarten Palm im Samannshof in Neukirchen-Vluyn ist ein schönes Ausflugsziel inmitten der Littardkuhlen, Wald und Fahrradwege. Das Lokal öffnet dienstags bis samstags von 17 bis circa 22 Uhr, sonntags ab 12 Uhr. Die Küche schließt früher. Montag ist Ruhetag. Infos gibt es unter samannshof.de.

Rustikal und klassisch in Kamp-Lintfort, Dinslaken und Schermbeck

Ein Biergarten direkt neben einem Campingpark: Die Gaststätte Zum Tonkrug in Kamp-Lintfort bietet die klassische Kneipen-Atmosphäre im Freien. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Bauern- und Grillteller, Schnitzel und Steaks. Es finden regelmäßig Dart- oder andere Spielevents statt. Das Lokal hat Montag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 12 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Infos gibt es unter zum-tonkrug.de/#biergarten.

Klassisches Schnitzel, Pommes und Brathähnchen: Das bekommen die Gäste im Biergarten der Gaststätte Alt Stapp in Dinslaken. Dazu gibt es frisch gezapftes Bier. Das Lokal und der Biergarten haben montags bis samstags von 16 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 23 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Lesen Sie hier mehr Freizeitipps für den Kreis Wesel:

Ob auf der rustikalen Bank im Dämmerwald oder am Ecktisch direkt am Brunnen: Auf dem Gasthof Pannebäcker in Schermbeck kommt echte Biergarten-Stimmung auf. Hier wird ebenfalls gutbürgerliche Küche serviert, auch verschiedene Kuchen und Schnitten sind im Angebot. Das Lokal öffnet werktags von 10 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 0 Uhr, am Wochenende von 10 bis 0 Uhr. Montag und Donnerstag sind Ruhetage. Informationen gibt es unter gasthof-pannebaecker.de.

Besonderes Ambiente in Dinslaken, Xanten und Moers

Eigentlich handelt es sich bei dem Außenbereich von L’antje in Dinslaken nicht um einen „Biergarten“, sondern um einen „Apothekergarten“. Hier können die Gäste Kuchen und Torten im Ambiente der original erhaltenen Apotheke probieren. Das Angebot aus Salaten und Aufschnittplatten eignet sich gut zum Brunchen, außerdem finden regelmäßig Live-Musikevents statt. Das Lokal hat montags und mittwochs bis samstags von 14.30 bis 22.30 Uhr geöffnet und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Infos gibt’s online unter lantje.de.

Das Palm im Samannshof in Neukirchen-Vluyn. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Ein Blick aufs Wasser? Den gibt es auch von der Terrasse im Plaza del Mar in Xanten – gar nicht weit von der historischen Innenstadt und vom Archäologischen Park entfernt. Das Restaurant im Hafen ist direkt an der Xantener Südsee gelegen – zu essen gibt es hier den Angaben zufolge Snacks und Hauptgerichte, aber auch Kuchen sowie Eis. Täglich ist hier ab 9.15 Uhr geöffnet, die Küchenzeiten: 12 bis 21.30 Uhr. Weitere Infos finden Sie hier: www.plaza-del-mar.de/

Heute ein Restaurant mit Biergarten, früher ein Bauernhof: Der Außenbereich des Feltgenhofs Moers bietet eine schöne Landschaft und Beleuchtung. Die Speisekarte eignet sich für echte Feinschmecker und für besondere Anlässe. Es finden regelmäßig Veranstaltungen statt, zum Beispiel ein Barbecue-Event. Der Hof öffnet mittwochs bis sonntags ab 17 Uhr, am Sonntag zusätzlich noch von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Informationen gibt es hier: feltgenhof.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel