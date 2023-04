Große Übersicht: Zehn schöne Bauernhofcafés im Kreis Wesel

Das Landhaus Café Selders in Hünxe-Drevenack befindet sich auf dem Gelände einer Forstbaumschule.

Kreis Wesel. Den Kaffee in einer renovierten Scheune oder unter Eichenbäumen genießen: Das geht in diesen gemütlichen Bauerncafés im Kreis Wesel.

Frische Spezialitäten aus der Region in gemütlichem Ambiente: In diesen Bauernhofcafés im Kreis Wesel können Besucherinnen und Besucher zur Ruhe kommen und traditionelle Bauerngerichte genießen. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Entspannen und Zusammenkommen in Hamminkeln

Die Handys werden abgestellt, die Terrassentüren geöffnet und im Hintergrund spielt Live-Musik: Im Le Café Crème in Hamminkeln Dingden geht es ganz um die Entspannung der Gäste. Neben gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gibt es in diesem Landcafé auch französische Spezialitäten und regelmäßige Musikauftritte oder Literaturtreffen. Die Speisekarte reicht von einem üppigen französischen Frühstück über kleine Snacks wie Macarons bis hin zu Flammkuchen und Fleischgerichten. Das Café öffnet samstags und sonntags ab neun Uhr. Eine Reservierung ist erforderlich. Infos unter le-cafe-creme.de.

Leckere Kuchen gibt es auch in Hagemanns Hofcafé in Hamminkeln. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

An einem warmen Frühlingstag einen Kaffee unter den Eichen genießen: Das können die Gäste des Hofcafés Hagemann in Hamminkeln. Kuchen und warme Getränke gibt es auf dem über 280 Jahre alten Hof von Dienstag bis Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr, Frühstück immer Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 9.30 Uhr. Auch Waffeln stehen hier auf der Speisekarte. Infos unter hofcafe-hagemann.de.

Ein Ort inmitten von Spazier- und Fahrradwegen: Im Café Gerwershof in Hamminkeln können ebenfalls Kuchen und ein Frühstücksbuffet bestellt werden. An diesen Hof grenzen einige Wanderwege, die nach dem Cafébesuch erkundet werden können. Frühstück gibt es samstags und sonntags von 9.30 bis 12.30 Uhr, Kaffee und Kuchen von 14 bis 18 Uhr. Infos unter cafe-gerwershof.de.

Zwischen Tieren und Gartenpflanzen in Rheinberg, Alpen und Wesel

Das Landcafé Krauthaus in Rheinberg läutet mit seinem Menü die Spargelsaison ein. Hier können die Gäste ihr Essen auch im Biergarten genießen. Auch Eisbecher stehen auf der Speisekarte. Nebenan gibt es für die kleinen Besucherinnen und Besucher auch einen kleinen Streichelzoo. Das Café öffnet donnerstags bis sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Infos unter landcafe-krauthaus.de.

Gutbürgerliche Küche gibt es im Bauerncaféund Restaurant Torenhof in Alpen. Hier bekommen die Besucherinnen und Besucher neben Kaffee und Kuchen auch Suppen-, Fisch- oder Grillgerichte in rustikalem Ambiente. Auch ein Frühstücksbuffet wird angeboten. Auf dem Hof gibt es außerdem viele Tiere zu entdecken, von Ponys über Ziegen bis hin zu Gänsen und Hühnern. Infos unter bauerncafe-torenhof.de

Das Hofcafé am Landhaus Gietmann in Alpen bietet ebenfalls eine luxuriöse und trotzdem gemütliche Location. Hier gibt es Kuchen und Torten sowie Brote aus der Landhausbackstube. Das Landcafé und anliegende Restaurant öffnen mittwochs und donnerstags von 9 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 23 Uhr und am Wochenende von 9 bis 23 Uhr. Infos unter landhaus-gietmann.de.

Auszeit in einer umgebauten Scheune: Im Café Landluft in Wesel können Gäste ein Frühstücksbuffet oder einen Brunch genießen. Auch Torten und Kuchen werden angeboten. Nach dem Kaffeebesuch gibt es auch eine anlegende Gärtnerei und einen Hofladen zu erkunden. Das Café öffnet mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr und montags von 14 bis 18 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Infos: cafe-landluft.de.

Mitten in der Natur in Hünxe und Moers

Bei dem Landhaus-Café Selders in Hünxe-Drevenack ist nicht sofort erkennbar, dass es sich um ein Bauernhofcafé handelt. Doch das Café befindet sich auf dem Gelände einer Forstbaumschule. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es ab 14:30 Uhr einen Stricknachmittag, bei dem man auch Wolle im Café kaufen kann. Ab Mai kann neben Kaffee und Kuchen auch die traditionelle Maibowle bestellt werden. Frühstück gibt es immer sonntags ab neun Uhr. Ansonsten öffnet das Café Freitag bis Samstag von 14.30 bis 18 Uhr und Sonntag außerhalb der Frühstückszeit von 13.30 bis 18 Uhr. Infos unter cafe-selders.de.

Einen fruchtigen Kuchen inmitten einer Obstplantage genießen: Das können Gäste im Apfelparadies Hofcafé Margaretenhof in Moers-Kapellen. Hier werden Gerichte mit selbstgeernteten Früchten angeboten, sowie Frühstück, Flammkuchen und vieles mehr. Das Café öffnet Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag bis 16 Uhr. Infos unter apfelparadies.com.

Landcafés und Restaurants für Feinschmecker in Sonsbeck und Alpen

Im Landgut am Hochwald in Sonsbeck werden vor allem Feinschmecker fündig: Hier gibt es verschiedene Fleisch-, aber auch vegetarische und vegane Gerichte, die im gemütlichen und modernen Restaurant bestellt werden können. Das Hofrestaurant öffnet werktags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr. Infos unter landgut-am-hochwald.de.

