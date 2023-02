Grippe im Kreis Wesel: Mehr Fälle als vor der Pandemie

Kreis Wesel. Nach der Krankheitswelle im Dezember scheinen die Atemwegsinfekte im Kreis Wesel auf dem Rückmarsch. Doch die Zahlen liegen höher als 2019.

Die Grippe scheint auch im Kreis Wesel auf dem Rückmarsch: Entsprechend dem landesweiten Trend waren die Influenza-Fälle im vergangenen Monat rückläufig. Das Gesundheitsamt verzeichnete im Januar insgesamt 52 Grippe-Fälle im Kreis, im Dezember lag diese Zahl derweil noch bei 413 – das macht ein Minus von 87 Prozent. „Prognostisch wird derzeit von einem frühen Ende der Influenza-Saison 2022/23 ausgegangen“, heißt es. Einen Todesfall verzeichnete das Kreis-Gesundheitsamt im Zusammenhang mit der Influenza in dieser Saison bislang nicht.

Zahl der Grippe-Fälle in den Vorjahren wegen der Pandemie verschwindend gering

Normalerweise dauert eine übliche Grippesaison bis April/Mai. Neben der Grippe seien inzwischen auch die Erkältungskrankheiten rückläufig, berichtet Dr. Franz-Joachim Weyers, Allgemeinmediziner in Wesel und Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis.

Vor dem Jahreswechsel hatten die Arztpraxen in der Region viel zu tun – vor allem mit Erkrankungen der Atemwege. Das Immunsystem war mal wieder richtig gefordert. Die Kinder litten unter dem RS-Virus, neben der Grippe und Corona traten vermehrt grippale Infekte auf. In den vergangenen zwei Jahren war etwa die Zahl der Grippe-Fälle wegen der pandemiebedingten Maßnahmen mit rund 20 und drei Infektionen verschwindend gering.

Klar ist: Die Grippe-Zahlen dieser Saison liegen bereits über den Infektionszahlen aus der Saison vor Corona. 2019/20 waren es insgesamt 393 Fälle. Und die Verläufe der Grippe-Erkrankungen in dieser Saison? Hier habe er keinen schwereren Verlauf als in den Vorjahren feststellen können, so Dr. Weyers.

KV-Vorsitzender im Kreis Wesel: Bei manchem leichte Impfmüdigkeit wahrgenommen

Als Schutz gegen die Influenza wird vor allem Menschen über 60 Jahren, vulnerablen Gruppen, etwa chronisch Erkrankten, aber auch pflegenden Angehörigen sowie Personen, die in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr arbeiten, zur Grippe-Impfung geraten. Waren die Menschen aufgrund der Impfkampagne zum Coronavirus sensibilisiert und haben vermehrt einen solchen Schutz nachgefragt? Aktuell gibt es dazu noch keine Zahlen, weil die Daten noch ausgewertet werden müssen. Er habe zu Beginn der Saison eine relativ gute Nachfrage wahrgenommen, über die Monate sei sie aber nicht höher als sonst gewesen, bei manchem sei sogar eine gewisse Impfmüdigkeit zu spüren gewesen, so der Eindruck von Dr. Weyers.

Laut Krankenkasse AOK haben in der Impfsaison 2020/21 im Kreis Wesel 12,1 Prozent ihrer Versicherten die Grippeschutzimpfung in Anspruch genommen, zwar seien es mehr als im Jahr zuvor gewesen, dennoch schien bei den Kreis Weselern zuletzt noch Luft nach oben zu sein: Im Vergleich zum Landesschnitt (13,2 Prozent) ließen sich hier weniger AOK-Versicherte gegen die Grippe impfen. „Wer sich gegen Grippe impfen lässt, senkt nicht nur das persönliche Risiko einer Erkrankung, sondern schützt auch andere“, sagt Manrico Preissel, AOK-Regionaldirektor für Kleve und Wesel. (acf)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel