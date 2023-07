Glücklicher Lotto-Spieler aus dem Kreis Wesel ist Millionär

Kreis Wesel. Ein Lotto-Spieler oder eine Spielerin aus dem Kreis darf sich über Millionengewinn freuen. Sie oder er füllte den Schein erst kurz vorher aus.

Ein Lotto-Spieler oder eine Spielerin aus dem Kreis Wesel hat bei der Ziehung von „6 aus 49“ am Mittwoch die zweite Gewinnklasse getroffen und erhält einen siebenstelligen Gewinn. Zwar knackte er oder sie nicht den Jackpot, knapp 1,1 Millionen Euro überweist das Unternehmen West-Lotto dennoch an den oder die Glückliche.

Mit den Zahlen 4, 19, 25, 32, 33 und 34 hatte der Glückspilz bundesweit als Einziger den zweiten Rang getroffen. Für den ersten Gewinnrang fehlte lediglich die passende Superzahl. Mit einem Einsatz von 37,05 Euro machte der bislang anonyme Spielteilnehmer oder die Teilnehmerin an der Ziehung mit. Und war offenbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Spielauftrag wurde erst kurz vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Kreis Wesel abgegeben. Seine Glückszahlen wählte der Neu-Millionär individuell aus: Dabei kreuzte er einen kompletten Schein mit zwölf Tippreihen an. Die Spielreihe neun macht ihn nun zum Millionär. Der Jackpot bei „6 aus 49“ steigt nun auf rund vier Millionen Euro.

