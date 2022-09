Gestank im Kreis Wesel: Warum es ab sofort übel riechen kann

In der Nähe von Kläranlagen im Lineg-Gebiet kann es zeitweise zu Geruchsbeeinträchtigungen kommen. das Bild zeigt die Kläranlage Moers-Gerdt (Symbolbild).

Kreis Wesel. Die Lineg muss bei der Gewässerreinigung Prioritäten setzen. Darum könnte es an Kläranlagen im Kreis zeitweise stinken. Die Gründe:

Die Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft (Lineg) hat derzeit einige Schwierigkeiten, chemische Zugabemittel zu bekommen, die für die Reinigung von Abwasser dringend notwendig sind. Dies könne dazu führen, dass gesetzliche vorgebende Abflusswerte nicht mehr eingehalten werden können, so die Lineg in einer Pressemitteilung.

Man stehe im ständigen Austausch mit den Behörden und halte intensiv Kontakt zum Mittellieferanten, um die Versorgung mit sogenannten Fällmitteln zu sichern – „bisher mit Erfolg“, so die Lineg weiter. Allerdings steht der Lineg laut eigener Aussage zurzeit nur noch ein Bruchteil der Menge an Fällmitteln zur Verfügung wie noch vor Ausbruch der Energiekrise.

Seitdem die Energiekosten massiv gestiegen sind, wird in der Chemieindustrie viel weniger Salzsäure produziert. „Diese wird zur Herstellung von Eisen- und Aluminiumsalzen verwendet, die als Fällmittel im Reinigungsprozess eingesetzt werden. Sie binden im Abwasser gelöste Phosphate und verhindern damit, dass diese in zu hohen Konzentrationen mit dem gereinigten Abwasser zurück in den natürlichen Wasserkreislauf gelangen“, erklärt die Lineg. Der Schutz der Gewässer sei oberstes Gebot. Aus diesem Grund verwende man die noch zur Verfügung stehenden Fällmittel ausschließlich zur Eliminierung von umweltschädlichen Phosphaten.

Emschergenossenschaft und Lippeverband: Noch keine Fällmittelknappheit

Der Nachteil: Die begrenzte Menge an Fällmitteln reicht momentan nicht mehr aus, um diese – wie sonst üblich – auch zur Geruchshemmung im Reinigungsprozess auf den Kläranlagen einzusetzen. Daher kann es im Umfeld von Kläranlagen zu vorübergehenden Geruchsbelästigungen kommen. Die Lineg bittet betroffene Anwohner um Verständnis. Man bedaure mögliche Geruchsbeeinträchtigungen sehr, zumal es auf Grund des viel zu trockenen und zu warmen Sommers in jüngster Vergangenheit stellenweise und kurzfristig schon dazu gekommen sei.

Man beobachte die Betriebsprozesse genau, um Emissionen so gering wie möglich zu halten, kündigt die Lineg an. „Trotz der schwierigen Situation gewährleistet die Lineg auf all ihren Kläranlagen eine reibungslose und umweltschonende Abwasserreinigung.“

Emschergenossenschaft und Lippeverband haben laut eigener Aussage noch nicht mit einer Fällmittelknappheit zu kämpfen, beobachten die Lage aber genau. „Wir haben das natürlich auf dem Schirm“, sagt Sprecher Ilias Abawi. Klar sei: Wenn es hart auf hart komme, müsse es eine grundsätzliche Regelung vom Land geben, so Abawi mit Blick auf die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dort haben die Landesregierungen die Abflusswerte bereits hochgesetzt.

