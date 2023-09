Geldprobleme: Kreissportbund musste Beiträge massiv erhöhen

Kreis Wesel. Der Kreissportbund Wesel braucht dringend mehr Geld, um seine Angebote weiterzuführen. Die Politik fordert nun einen neuen „Pakt für den Sport“.

Wie viel wert sollte einer Gesellschaft der Sport sein? Nicht als Spitzensport, sondern als reiner Faktor zwischenmenschlichen Zusammenlebens?

Diese Frage beantwortete der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am Dienstagnachmittag eindeutig. Einstimmig sprachen sich die Politikerinnen und Politiker dafür aus, dem Kreissportbund (KSB) ein längerfristiges und vor allem: auskömmliches finanzielles Fundament zu verschaffen, indem der „Pakt für den Sport“, ein vor zehn Jahren geschlossener Vertrag zwischen Kreis Wesel und KSB, inhaltlich überarbeitet wird.

Zuvor hatten KSB-Teamleiterin Denise Boymann und -Vorsitzender Gustav Hensel eindringlich vorgetragen, was passiert, wenn der finanzielle Druck nicht zumindest gemindert wird. Denn mit der derzeitigen Finanzausstattung, die auch durch den Kreis getragen wird, sei die Arbeit in Zukunft nicht zu gewährleisten.

Finanzprobleme: Kreissportbund Wesel erhöht Beiträge auf 1,30 Euro pro Vereinsmitglied

Rund 470 Vereine mit rund 130.000 Mitgliedern vertritt der KSB. Er fördert den Sport, dazu aber auch die Integration sowie die Jugend- und Altenhilfe. Fördermittel des Landes laufen aber aus, dazu wollen Bund und Land weitere Mittel streichen, zum Beispiel bei den Freiwilligendiensten oder den Materialkosten. Geld, um die Kurse, die sich vor allem auf den Sozial-, Gesundheits- und Seniorenbereich konzentrieren, weiterzuführen oder auch neue dringende Kurse einzubauen, hat der KSB aber nicht.

Der KSB mahnt nicht erst seit diesem Jahr die mangelhafte Finanzausstattung an. Grundsätzlich müsse man neue Strukturen schaffen, weil sich die Anforderungen geändert hätten, sagte Denise Boymann. Das betreffe zum Beispiel den Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport, notwendige Rollatortrainings für Senioren oder den Ausbau des Sportangebotes beim Offenen Ganztag an Schulen. Dafür fehle aber Geld, um das Fachpersonal zu bezahlen – und zu halten. Die wenigsten gut ausgebildeten Mitarbeitenden ließen sich mittlerweile mit zweijährigen Förderzeiten ködern. Und: „Wenn ich feste Ansprechpartner haben will, muss ich die Tariferhöhung mittragen“, sagt Denise Boymann im Gespräch mit der Redaktion.

Das vergangene Jahr hat der KSB mit einem Defizit von rund 25.485 Euro abgeschlossen. Gerechnet habe man mit mehr, sagte Gustav Henselim Ausschuss, betonte aber auch, dass man in diesem Jahr schon bestimmte Bereiche habe runterfahren müssen.

Dazu hat der KSB den Beitrag, den die Vereine pro eigenem Mitglied bezahlen müssen, bei der letzten Mitgliederversammlung auf einen Schlag quasi bis zur äußersten Belastungsgrenze gedehnt: Von 30 Cent auf 1,30 Euro.

Neuer „Pakt für den Sport“ soll dem KSB Wesel mehr finanziellen Freiraum verschaffen

Mit den Mehreinnahmen von rund 120.000 Euro habe man eigentlich eineinhalb neue Stellen schaffen wollen, aber durch die Tariferhöhungen habe man die halbe Stelle schweren Herzens wieder kassieren müssen, so Hensel weiter. Man sei mittlerweile nur noch in der Lage, die Gehälter zu zahlen. Neue Förderungen könnten nicht mehr gestemmt werden.

Die Ausschussmitglieder sahen nach den Ausführungen die Notwendigkeit einer Neuaufstellung des „Paktes für den Sport“. Die SPD hatte im Vorfeld als erste Fraktion reagiert und einen Antrag auf Überarbeitung des „Sportvertrages“ zwischen KSB und Kreis eingereicht.

Dass die Grünen-Fraktion einen Änderungsantrag einbrachte, der zwischenzeitlich zu Diskussionen führte, die CDU-Fraktionschef Frank Berger aber am Ende wegmoderierte, indem er aus beiden Anträgen das beste zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zusammenfasste, störte SPD-Fraktionsmitglied Richard Stanczyk am Ende nicht. Hauptsache, man gebe das Thema mit einer breiten Mehrheit in die nächsten Beratungsrunden.

Der Kreis soll jetzt gemeinsam mit dem KSB ein Konzept erstellen und danach die einzelnen Tätigkeitsfelder mitsamt den zukünftigen Mehrkosten vorstellen, die auf den Kreis zukämen.

>>> Kreissportbund möchte OGS-Engagement erweitern<<<

Der Kreissportbund hat den Plan, das Sportangebot im Offenen Ganztag (OGS) auszubauen. „Die Anfragen sind da“, sagt Denise Boymann. Schließlich sei der generelle Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ein Problem. Ursprünglich habe man das OGS-Programm mithilfe der Bundesfreiwilligen und auch in Kooperation mit den Vereinen erweitern wollen. Man habe auch darüber nachgedacht, eine eigene OGS-Trägerschaft übernehmen. Durch die angekündigten Kürzungen bei den Bundesfreiwilligen und der generell schwierigen Finanzlage sei daran derzeit nicht zu denken, so Boymann. Vergessen werde man das Thema aber nicht.

