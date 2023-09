GdP im Kreis Wesel: Zahl der Beamten „auf niedrigem Niveau“

Kreis Wesel. Die Kreispolizei Wesel hat 50 Stellen weniger als 2015: Das kritisiert der Vorsitzende der Gewerkschaft GdP. Was er vom Ministerium fordert.

Wie berichtet, hat die Kreispolizei Wesel kürzlich 46 neue Polizeibeamtinnen und -beamte in ihren Reihen begrüßt, 31 von ihnen haben zuvor ihr Studium abgeschlossen, 15 haben sich zur Kreispolizei versetzen lassen. Zugleich haben zwölf Beamte die Behörde verlassen, weitere gingen in den Ruhestand. Zwar heißt der hiesige Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Kreis, Nils Krüger, sie willkommen, kritisiert in einer Stellungnahme aber zugleich, dass die Kreispolizeibehörde bei der Zahl der Beamtinnen und Beamten „auf niedrigem Niveau verharrt“.

Im Vergleich zum Vorjahr habe die Kreispolizei nur knapp eine Stelle mehr, im Vergleich zu 2015 betrage das Minus immer noch 50 Stellen, so seine Kritik. „Dazu kommt, dass aus dem Maßnahmenpaket des Innenministeriums künftig zunächst keine Tarifbeschäftigten mehr in den Kreis Wesel kommen“, schreibt Krüger. Die Kreispolizeibehörde Wesel werde personell zumindest nicht weiter schrumpfen. „Eine echte Entlastung für zusätzliche Streifen bei Einsatz und Verkehr oder zusätzliche Ermittler ist es nicht.“ Auch in diesem Jahr gelte aber, die Bürger des Kreises Wesel könnten sich darauf verlassen, dass ihre Sicherheit gewährleistet sei.

GdP-Sprecher im Kreis Wesel: Kriminalpolizei arbeitet am Limit

Krüger spielt auch auf den demografischen Wandel an und bezieht sich auf den Bereich der Kriminalpolizei: Dass junge Polizeibeamtinnen und -beamte, wie in anderen Behörden bereits passiert, gegen ihren Willen die Kriminalpolizei verstärken müssen, habe es in Wesel bisher noch nicht gegeben. Aber angesichts der Herausforderungen durch altersbedingtes Ausscheiden aus dem Dienst in den kommenden Jahren sei unklar, ob das so bleiben werde. „Auf der anderen Seite muss auch festgehalten werden, dass die Vorgänge für die Kriminalpolizei im Lauf der Jahre stark zugenommen haben, so dass die Kolleginnen und Kollegen am Limit und darüber hinaus arbeiten.“

Der GdP-Vorsitzende des Kreises Wesel Nils Krüger. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Hilfreich sei aus seiner Sicht eine Aufgabenkritik, die kläre, dass vermeintlich kleinere Delikte zum Beispiel Antragsdelikte, zunächst von einem Schiedsmann oder einer Schiedsfrau bearbeitet werden können – „so wie früher“. Modern und digital gestaltet, könne das ein hilfreicher Aspekt sein. Dies sei jedoch nicht von der Kreispolizei zu regeln, hier sieht Krüger das Innen- und Justizministerium gefordert, Möglichkeiten auszuloten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel