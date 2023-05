Gastro-Beschäftigte im Kreis Wesel bekommen mehr Geld

Kreis Wesel. Gastronomiebeschäftigte im Kreis Wesel winkt einen höherer Lohn. Wer von der Erhöhung profitiert und wer darum kämpfen sollte, erklärt die NGG.

Rund um Theke und Küche gibt es mehr Geld: Wer im Kreis Wesel im Restaurant, Hotel oder Café arbeitet, bekommt mehr fürs Portemonnaie. „Nicht die Kasse am Tresen wird voller, sondern diesmal das private Portemonnaie von Kellnern, Köchinnen & Co. Profitieren wird auch, wer demnächst wieder im Biergarten jobbt. Denn unter 12,94 Euro pro Stunde sollte dann in der Gastronomie keiner mehr nach Hause gehen. Das ist das neue Gastro-Lohnlimit“, sagt Karim Peters von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Der Geschäftsführer der NGG Nordrhein verweist auf die aktuelle Lohnerhöhung im Mai, die die Gewerkschaft für das Hotel- und Gaststättengewerbe erreicht hat. Sie gelte für alle Betriebe im nordrhein-westfälischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

„Damit ist gleichzeitig aber auch die ‚Lohn-Latte‘ gelegt, an der sich alle Gastro-Unternehmen im Kreis orientieren sollten“, so Karim Peters. Insgesamt arbeiten laut NGG im Kreis Wesel rund 6.800 Beschäftigte im Gastgewerbe – von der Restaurantküche bis zum Service, von der Hotelbar bis zur Rezeption. Und das in rund 660 Betrieben.

„Wer die Ausbildung in der Küche oder im Service absolviert hat und in Vollzeit arbeitet, verdient als Berufsstarter jetzt 2.441 Euro im Monat – und damit 83 Euro mehr als bislang“, so NGG-Geschäftsführer Peters. Erfahrene Fachkräfte hätten sogar 92 Euro mehr in der Tasche und somit 2711 Euro am Monatsende auf dem Konto. „Selbst angelernte Köche oder Kellnerinnen mit längerer Betriebszugehörigkeit gehen ab jetzt mit einem Monatslohn von 2362 Euro nach Hause. Wer in der Gastronomie arbeitet, sollte unbedingt den Mai-Lohn checken“, sagt Karim Peters. „Übrigens sucht die Branche nach wie vor händeringend fittes Personal. Und wer den Tariflohn nicht bezahlt, dürfte Schwierigkeiten haben, seine Leute zu halten“, so Peters weiter.

Wer das zusätzliche Geld nicht bekommt, dem rät Peters zu einem Anruf bei der Gastro-Hotline der NGG (bis 20 Uhr geschaltet): (040) 380 13 - 255. Für eine direkte Lohn-Beratung können sich Beschäftigte auch vor Ort an die NGG Nordrhein wenden: (0208) 305 82 12 oder region.BGOberhausen@ngg.net.

