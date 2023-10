Fremde Arten im Rhein: Dieser Krebs wird 30 Zentimeter breit

Kreis Wesel. Krebse, Muscheln, sogar Schildkröten: Der Rhein und die Gewässer im Kreis Wesel sind von eingeschleppten Tieren bevölkert. Das hat Auswirkungen.

So einem Tier mag nicht jeder begegnen, obwohl die Chancen dafür gut sind: Die chinesische Wollhandkrabbe hat Rhein, Nebenflüsse und Kanal bereits seit geraumer Zeit als ihr Zuhause entdeckt. Ein imposantes Tier, es wird inklusive Beine bis zu 30 Zentimeter breit und hat große und behaarte Scheren. Wie sie tummeln sich weitere Krebsarten, dazu Schwarzmaulgrundeln sowie die verschiedensten Muschelarten in den niederrheinischen Gewässern. Tiere, die aus anderen Ländern eingeschleppt wurden und sich in der Region wohl fühlen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) führt die Arten in einer interaktiven Karte auf.

Dr. Stefan Staas von der Rheinfischereigenossenschaft sieht das eher gelassen, „man muss damit leben. Wir kriegen die invasiven Arten nicht mehr aus dem System heraus“, sagt er. Der Rhein sei von den sogenannten Neozoen „total überprägt“, betroffen davon sind alle mit ihm verbundenen Gewässer. Fische und Wirbellose kommen quasi per Anhalter im Ballasttank der Schiffe zu uns oder – wie die Muscheln – an deren Rumpf. Dr. Franz Schöll von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) bestätigt zahlreiche Wirbellose aus fremden Regionen, die den Rhein „oft in erheblichen Biomassen“ besiedeln. Und das vor allem, nach dem der Main-Donau-Kanal 1992 fertig gestellt wurde. Die Neuankömmlinge veränderten die Lebensgemeinschaft des Rheins auf Kosten der heimischen Wirbellosen. „Durch die Neozeoen ist zwar noch keine einheimische Art ausgestorben, es stellt sich jedoch ein neues Gleichgewicht im Ökosystem ein“, so Schöll.

Bei den Fischen sieht Christian von Landwüst, ebenfalls BfG, weniger Auswirkungen durch die Neuankömmlinge. Ausnahme Schwarzmaulgrundel: Sie ist vor rund 20 Jahren im Ballastwasser von Schiffen aus dem Schwarzmeergebiet gekommen. Im Rhein hat sie es ufernah zu großen Populationen gebracht, in der Lippe, hier zitiert die BfG Untersuchungen, leben die Grundeln gern in salzigen und warmen Bereichen, dort wo Grubenwasser eingeleitet wird. Die Grundeln fressen den heimischen Jungfischen das Futter weg, habe die Universität Köln nachgewiesen. So kommen Kaulbarsch und Gründling heute im Rhein deutlich seltener vor.

Heimische Krebsarten sterben an der eingeschleppten Krankheit

Vor Jahren hatte man angenommen, der invasive Fisch fresse den Laich anderer Fische. Das habe sich nicht bewahrheitet, so Stefan Staas von der Rheinfischereigenossnschaft. Er kann der Grundel auch etwas Positives abgewinnen, „sie sind gute Nahrung für die größeren Raubfische“. Negativ wirken sich die fremden Krebse aus, die den Erreger der Krebspest mitbringen, die heimische Flusskrebse wie Edel- und Steinkrebs umbringt, bestätigt auch die BfG. Zum Thema Neozoen im Wasser sagt Staas: „Von Bekämpfungsmaßnahmen haben wir uns verabschiedet.“ Die BfG rät zum Schutz heimischer Arten, Gewässer zu revitalisieren, Nebenarme, Altarme und naturnahe Ufer am Rhein und somit Lebensräume zu schaffen.

Tatsächlich wird nur bekämpft, was von der EU nicht bereits als „etabliert und verbreitet“ eingestuft wird, erläutert Mareike van Hemert, Koordinatorin für Natur- und Artenschutz bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel. „Als etabliert gilt alles, bei dem eine Bekämpfung nicht mehr möglich ist.“ Die EU hat diejenigen Arten gelistet, gegen die die Behörden etwas unternehmen müssen und schreibt ihnen auch vor, was getan werden muss.

Wer etabliert ist, darf bleiben – Angler haben ihre eigenen Wege gefunden

Die tierischen Zuwanderer im Wasser, egal ob Fluss, Kanal oder See, gehören aktuell nicht dazu. „Die einzige Art, die wir zusammen mit dem Lanuv bekämpfen, ist die Asiatische Hornisse“, erläutert van Hemert. Weil das invasive Tier in diesem Jahr erstmals im Kreis Wesel aufgetreten ist und die Hoffnung besteht, es wirksam zu bekämpfen. „Es ist aber schwierig, die Nester zu entdecken, sie liegen in hohen Bäumen.“ Deshalb versehe man einzelne Hornissen mit Sendern, um zu sehen, wohin sie fliegen.

Und die zahlreichen Neozoen im Wasser? Die sind aus EU-Sicht inzwischen etabliert, bei der Wollhandkrabbe empfiehlt sie lediglich, noch nicht besiedelte Gewässer zu schützen. „Mittlerweile sind 80 Prozent der Fänge im Rhein Grundeln“, sagt Kreisfischereiberater Arnold Dworczak, „in der Mehrheit Kesslergrundel und Schwarzmaulgrundel“.

In der Regel sind Angler dazu verpflichtet, ihren Fang zu verwerten, auch wenn wieder einmal nur Grundeln angebissen haben. „Es gibt inzwischen leckere Rezepte“, sagt Dworczak. Er selbst bevorzugt es, die bis zu 20 Zentimeter langen Fische zu würzen, in Mehl zu wälzen und zu frittieren. Die Angler gehen in ihren Gewässern auch gegen die eingewanderten Krebse vor, denn die fressen ihnen mit Vorliebe die Köderfische vom Haken. Die Wollhandkrabbe gelte gar in einigen Ländern als Delikatesse, allerdings steht sie in Nahrungskonkurrenz zu einheimischen Arten. Angler setzen „Krebsteller“, Fallen mit einem toten Fisch darin, erläutert er. Nach einem halben Tag seien zahlreiche Krebse verschiedener Arten gefangen, „die schmecken sehr gut.“ Schlemmen gegen die tierischen Invasoren also.

Schmuckschildkröten sind in der Regel ausgesetzt und bilden Kolonien. Auch in den Gewässern des Kreises Wesel sind sie heimisch geworden und verdrängen andere Arten. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Andere Exoten sind nicht etwa „aus Versehen“ mit Schiffen eingeführt worden: Schmuckschildkröten, einst als niedliche Haustiere erworben, leben in zahlreichen Gewässern des Kreises Wesel und in ganz Deutschland.

Manche sind ausgerissen, die Mehrheit wurde aber ausgesetzt, als sie zu groß und zu pflegeaufwendig wurden. „Man kann sogar Schnappschildkröten sehen“, sagt Dworczak. Die Tiere können durch den Klimawandel inzwischen häufig hier überleben, bilden Kolonien und verdrängen andere Arten, fressen unter anderem den Laich von Fischen und Amphibien. Die EU setzt in erster Linie auf Aufklärung, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Zum Thema gebietsfremde Fische geht die BfG davon aus, dass weitere Arten zu uns kommen werden. Eintragspfade sind neben den Binnen- und Sportschiffen auch Fischtransporte für die Aquakultur und den Angelfischbesatz – hier schleichen sich immer wieder versehentlich unerwünschte Arten mit ein. Außerdem gibt die Behörde zu bedenken: Was immer der Fischhandel für Aquarien und Gartenteiche anbietet, werde erfahrungsgemäß irgendwann auch ausgesetzt.

