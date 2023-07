Frauen im Kreis haben mehr Kinder als der NRW-Schnitt

Kreis Wesel. Das statistische Landesamt IT NRW hat ermittelt, wie viele Kinder eine Frau im Schnitt im Leben bekommt. So fruchtbar sind die Kreis-Weseler.

Es ging durch die Medien: Die Geburtenziffer in NRW war im Jahr 2022 so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr, meldet das Statistische Landesamt IT NRW. Sie lag bei 1,36 landesweit.

Und wie sieht es im Kreis Wesel aus? Der ist nach diesen recht kompliziert ermittelten Zahlen fruchtbarer als der Landesschnitt, die zusammengefasste Geburtenziffer lag hier bei 1,48. Gemeint ist die Zahl der Kinder, die eine Frau im gebärfähigen Alter – die Statistiker setzen 15 bis 49 Jahre an – in ihrem Leben zur Welt bringen wird. Ein rechnerischer Durchschnittswert, der zum Schmunzeln bringt: Manche Frauen bekommen mehrere Kinder, manche keine, eineinhalb Kinder wird niemand zur Welt gebracht haben, die Kuriosität von Statistiken.

Sonsbecker Mütter an der Landesspitze

Ein Blick auf die Städte und Gemeinden im Kreis Wesel zeigt durchaus Unterschiede: Demnach gibt es in Sonsbeck mit 1,8 Kindern pro Frau die größten Familien, gefolgt von Voerde (1,61) und Hamminkeln (1,54). Schlusslicht in dieser Statistik ist die Stadt Xanten, die mit 1,34 Kindern je Frau noch leicht unter dem Landesschnitt liegt.

Den höchsten Wert hatte Gelsenkirchen mit 1,89 – das bedeutet, dass Sonsbecks Mütter durchaus im Bereich der Landesspitze liegen. Die wenigsten Kinder brachten Frauen rechnerisch im Laufe ihres Lebens in Münster zur Welt, dort gab es eine zusammengefasste Geburtenziffer von 1,14.

Dieser Statistik liegt die Annahme zugrunde, dass Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren gebärfähig sind. Und sie ist eine Prognose, stellt IT NRW klar: Sie berücksichtigt nicht, wie viele Kinder die Frauen tatsächlich haben, sondern lediglich, wie viele sie bekommen würden, wenn ihr Verhalten dem aller 15- bis 49-jährigen Frauen des Berichtsjahres entspräche. Belastbare Zahlen darüber gibt es erst, wenn die Frauen ihren 50. Geburtstag hinter sich haben, in diesem Jahr würde also der Jahrgang 1973 ausgewertet werden können.sz

