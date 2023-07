Fotorätsel mit Gewinnspiel: Kennen Sie diese Orte im Kreis?

Vier Bilder, vier Orte im Kreis Wesel: Können Sie sie erkennen? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel - es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Der Kreis Wesel ist groß und vielseitig. Der Rhein teilt ihn bekannterweise in linke und rechte Seite. Nicht immer sind die Wege kurz oder die ÖPNV-Verbindungen komfortabel. Da wundert es kaum, dass das mit der Identifikation schon mal so eine Sache ist. Was weiß der Moerser oder die Moerserin eigentlich über Wesel? Und wie gut kennen sich Dinslakener in Xanten aus – und umgekehrt? Waren Sie als Sonsbecker schon mal in Hünxe oder als Schermbeckerin in Alpen?

Unter anderem gibt es Exemplare des Buchs „Niederrhein von oben“ zu gewinnen

Wir haben ein Bilderrätsel als Gewinnspiel für Sie vorbereitet. Erkennen Sie die unten abgebildeten Orte? Wo befinden sie sich im Kreis? Wenn Sie es wissen, machen Sie mit: Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zum Beispiel fünf Exemplare des Buchs „Niederrhein von oben“ vom Luftbildfotograf Hans Blossey. Seit vielen Jahren verbindet Hans Blossey seine beiden Hobbys: das Fliegen und Fotografieren. Auch für diese Redaktion macht er immer wieder tolle Aufnahmen und bringt uns den Kreis Wesel aus der Vogelperspektive näher.

Schauen Sie sich diese vier Fotos an - erkennen Sie die Orte im Kreis Wesel?

Bilderrätsel und Gewinnspiel- Was zeigen diese vier Bilder? Bilderrätsel und Gewinnspiel- Was zeigen diese vier Bilder?

