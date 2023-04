Förderung: Diese Sportvereine im Kreis Wesel bekommen Geld

Kreis Wesel. In der Pandemie haben Sportvereine und damit viele Kinder und Jugendliche besonders gelitten. Jetzt gibt es Fördergelder – auch im Kreis Wesel.

Die Landesregierung will Kinder und Jugendliche mit neuen Sportangeboten wieder in Bewegung bringen. Mit der „Bewegungsoffensive“ stellt die Staatskanzlei einmalig in 2023 zusätzliche Gelder zur Verfügung, um die Folgen der Corona-Pandemie für den Sport abzumildern. Vereine, Verbände und Organisationen konnten Anträge auf Förderung stellen – die ersten Bescheide sind nun da und es gibt auch Geld für Vertreter im Kreis Wesel.

„Insbesondere Kinder und Jugendliche haben unter den schwierigen Bedingungen gelitten. Mit den Fördermitteln der Bewegungsoffensive unterstützt das Land Vereine und Verbände: So fließen Fördergelder in Höhe von über 25.000 in insgesamt sechs Projekte in Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Moers, Schermbeck und Voerde“, sagt Charlotte Quik, Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU.

Die Förderungen im Überblick: Der TV Jahn Hiesfeld in Dinslaken bekommt 4500 Euro für seine Hockeyabteilung; der Hamminkelner Tennisclub erhält 2791 Euro für seine Kleinfeldanlage, 3154 Euro gehen nach Hünxe an den TC Drevenack für ein Projekt; Schauerte-Lüke im TC Sportpark Moers-Asberg erhält 7000 Euro für ein Trainingsprojekt; der Tanz-Club Grün-Weiß Schermbeck darf sich über 3050 Euro für die Aktion „Made hot Ballroom“ freuen und der SV Friedrichsfeld in Voerde bekommt 6623 Euro für eine Zusammenarbeit mit der Grundschule.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel