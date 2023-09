Firmen-Ranking im Kreis Wesel: Die Noten der Top-Arbeitgeber

Kreis Wesel. Wie bewerten die Menschen ihre Arbeitgeber im Kreis Wesel? Wir haben Bewertungen auf dem Online-Portal „Kununu“ für bekannte Firmen ausgewertet.

Online-Bewertungen spielen im Leben vieler Menschen eine immer größere Rolle: Es gibt sie für Hotels, Restaurants, Ausflugsziele oder für Produkte in Shops – sie dienen für viele als Orientierung bei der Auswahl des nächsten Abends im Lokal oder die neue Smartwatch und bei manchen als Ventil, um einfach mal Dampf abzulassen. Doch das Verteilen von Sternchen beschränkt sich längst nicht nur auf den Freizeitbereich oder Konsumartikel – auch Unternehmen oder Behörden sehen sich zunehmend damit konfrontiert und müssen sich mit Bewertungen auf Online-Plattformen auseinandersetzen.

„Kununu“ ist dabei das größte Bewertungsportal für Arbeitgeber in Deutschland. Nach eigenen Angaben listet die Plattform Bewertungen zu mehr als 77.000 Firmen in der Bundesrepublik auf. Mithilfe verschiedener Mechanismen prüft Kununu die Echtheit der Bewertungen – Sterne vergeben darf nur, wer tatsächlich in der Firma gearbeitet hat, betont das Portal. Maximal fünf Sterne können vergeben werden, minimum einer. Die Redaktion hat sich die Bewertungen für einige der bekanntesten Arbeitgeber im Kreis Wesel angeschaut.

Neukirchener Erziehungsverein aus Neukirchen-Vluyn

Mit einer Durchschnittsnote von 4,3 bei derzeit 363 Bewertungen gehört der Neukirchener Erziehungsverein zu den am besten bewerteten Arbeitgebern im Kreis Wesel – unlängst schaffte es das Unternehmen auch in ein Spitzenranking von Kununu. Der Verein liegt damit deutlich über dem Schnitt von 3,6 in der Bildungsbranche. Gelobt werden etwa das Gehalt und die Familienfreundlichkeit, auch die Führungskräfte kommen in den meisten Bewertungen gut weg. Der Erziehungsverein ist selbst im Bewertungsportal aktiv und gibt dort viele Rückmeldungen.

Trox GmbH aus Neukirchen-Vluyn

Das Unternehmen Trox mit Sitz in Neukirchen-Vluyn wurde auf dem Portal bisher 97 Mal bewertet – und kommt auf eine Durchschnittsnote von 3,7. Zugeordnet wird Trox der Industriebranche, die einen Schnitt von 3,3 Punkten aufweist. 70 Prozent der Menschen, die das Unternehmen bei Kununu bewertet haben, sprechen eine Weiterempfehlung aus. Gelobt werden zum Beispiel die Arbeitsatmosphäre, das Gehalt und die Sozialleistungen – in einigen Bewertungen äußern ehemalige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter jedoch Kritik an den Führungskräften. Trox ist selbst bei Kununu aktiv und reagiert auf viele Bewertungen.

Altana AG aus Wesel

Der Hauptsitz von Altana in Wesel. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Die Altana AG, die weltweit rund 7000 Angestellte hat und auch in Wesel zu den größten Arbeitgebern gehört, wurde auf dem Portal bisher 253 Mal bewertet und kommt auf eine Durchschnittsnote von 3,7 – das ist laut Kununu deutlich höher als der Durchschnitt von 3,2 in der Chemiebranche. Erst kürzlich wählte das Portal das Unternehmen daher auch unter die 1000 besten Arbeitgeber in Deutschland. Während zum Beispiel die Unternehmenskultur gelobt wird, gibt es allerdings auch Kritik am Image oder der Führungskultur im Konzern. Altana ist selbst bei Kununu aktiv und antwortet teilweise sehr ausführlich.

GFO Kliniken Niederrhein St. Vinzenz Hospital in Dinslaken

Das St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auf 14 Bewertungen und einen Score von 3,5 Prozent kommen die GFO Kliniken Niederrhein mit dem St. Vinzenz Hospital in Dinslaken. Das entspricht damit genau dem Schnitt in der Gesundheitsbranche. Die meisten Bewertungen mit Text sind eher positiv, gelobt werden zum Beispiel die Familienfreundlichkeit und die interessanten Aufgaben, Kritik gibt es etwa an der personellen Besetzung im Frühdienst. Das Krankenhaus ist nicht beim Bewertungsportal aktiv.

Lemken GmbH & Co. KG Alpen aus Alpen

Auf derzeit 54 Bewertungen kommt der Landmaschinenhersteller Lemken aus Alpen – die durchschnittliche Note erreicht 3,4 Punkte (der Branchenschnitt im Maschinenbau beträgt 3,5 Punkte). Während die Weiterempfehlungsquote bei 50 Prozent liegt, wird in 66 Prozent der Bewertungen das Gehalt als gut oder sehr gut beschrieben. Gelobt werden zum Beispiel der Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen, die Work-Life-Balance oder die Aufgaben – Kritik gibt es teilweise am Image oder den Weiterbildungsmöglichkeiten. Lemken ist nicht bei Kununu registriert.

Bonita GmhH aus Hamminkeln

Die Modefirma Bonita mit Sitz direkt an der A 3 in Hamminkeln wurde in 327 Bewertungen mit der Note 3,1 bewertet, was leicht unter dem Schnitt von 3,2 in der Textilbranche ist. Allerdings würden satte 84 Prozent das Unternehmen weiterempfehlen. Vor allem die neueren Bewertungen sind oft ausgesprochen positiv, unter anderem das Arbeitsklima und der Umgang werden hervorgehoben. Bonita ist auch selbst bei Kununu aktiv und antwortet auf Bewertungen.

Büsch GmbH aus Kamp-Lintfort

Die Bäckereikette Büsch aus Kamp-Lintfort wurde bisher 213 Mal bei Kununu bewertet. Der durchschnittliche Score liegt bei 2,8 – und damit unter dem Branchenschnitt von 3,3. Nur 34 Prozent würden Büsch als Arbeitgeber weiterempfehlen. Kritisiert wird in vielen Bewertungen die Arbeitsatmosphäre, auch beim Image oder der internen Kommunikation kommt Büsch nicht immer gut weg. Es gibt aber auch Rezensionen, in denen der Arbeitgeber als „freundlich und angenehm“ gelobt wird, auch die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf wird teilweise hervorgehoben. Die Bäckerei selbst ist nicht auf dem Portal aktiv.

Rinnen GmbH & Co KG aus Moers

Der Logistiker Rinnen sitzt in Moers. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Das Moerser Speditionsunternehmen Rinnen kommt bei dem Portal auf 33 Bewertungen und einen Durchschnitt von 2,8 (Branchenschnitt in der Logistik liegt bei 3,3). Allerdings würden 78 Prozent der Menschen, die eine Bewertung abgegeben haben, die Firma weiterempfehlen. So fallen auch viele Bewertungen trotz der nicht so guten Note relativ solide aus – so wird der Arbeitgeber von einigen als „krisensicher“ geschätzt, aber es gibt Kritik zum Beispiel kritische Stimmen zum „unmodernen“ Image. Auch bei der Arbeitsatmosphäre und der Work-Life-Balance sehen viele Verbesserungspotential. Rinnen ist zwar bei Kununu angemeldet, unter den sichtbaren Bewertungen tauchen jedoch keine Antworten auf.

Hintergrund: Warum manche Arbeitgeber im Kreis Wesel fehlen

Die Auswahl kann nur einen kleinen Querschnitt der Arbeitgeber im Kreis Wesel darstellen. Einige bekanntere Adresse fehlen, was auch daran liegt, dass keine oder sehr wenige Bewertungen bei Kununu abgegeben worden sind. Das gilt zum Beispiel für die Kreisverwaltung, das Bethanien-Krankenhaus in Moers, die Krankenhäuser in Wesel oder die Hellmilch-Gruppe aus Dinslaken sowie für die beiden Caritasverbände. Das Portal ist aufrufbar unter www.kununu.com/.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel