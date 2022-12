Festdeko Kreis Wesel: Darf ich mich im Wald bedienen?

Kreis Wesel. Warum Tannenzweige, Zapfen & Co. teuer kaufen? Im Kreis Wesel gibt es genug Wald. Da dürfte ich mich an der Deko auch gratis bedienen, oder?

Es ist Adventszeit, Tannenzweige, Zapfen und knorrige Äste als Dekoration sind aktuell überall zu haben, mitunter aber recht teuer. Aber warum kaufen – ein Waldspaziergang tut gut und hier gibt es all die schönen Dinge doch gratis. Darf man das? Es kommt darauf an.

Reinhard Krebber, Vorsitzender der Bezirksgruppe Kreis Wesel im Waldbauernverband NRW, spricht für die privaten Waldbesitzer im Kreis. Und er sieht es gar nicht gern, wenn Waldbesucher etwas mitnehmen, egal was – mit Ausnahme von ein paar Beeren oder Pilzen vielleicht. Förster Michael Herbrecht relativiert das etwas für das Regionalforstamt Niederrhein – die gesetzlichen Regelungen allerdings sind in allen Wäldern gleich.

Betreten des Waldes nur privat und um sich zu erholen

Normalerweise, so Krebber, soll alles im Wald belassen werden. Klar, er werde nicht wegen ein oder zwei Tannenzapfen hinter jemandem her rennen, aber: „Zapfen haben ihre Funktion im Wald, dienen als Futter für Eichhörnchen und Vögel.“ Und wer in den Wald gehe, Zapfen und Zweige sammele, um sie dann auf dem nächsten Weihnachtsmarkt zu verkaufen, der begehe einfach einen Diebstahl.

Förster Michael Herbrecht vom Regionalforstamt Niederrhein klärt über die Rechtslage auf. „Es kommt immer darauf an, wo man ist. Im Naturschutzgebiet darf gar nichts aus dem Wald mitgenommen werden“, sagt er.

Grundsätzlich heißt es: Das Betreten des Waldes ist generell erlaubt, das gilt auch für die Wälder privater Eigentümer. Sie müssen Spaziergänger, Jogger und andere Freizeitbesucher dulden, auch wenn sie das mitunter ärgert, unter anderem, weil sich nicht jeder und jede so benimmt, wie es dem Wald förderlich wäre, aber auch weil es sich schlicht um ihren Besitz handelt. Betreten ist dennoch erlaubt, man darf keinen Wald anlegen und den Zutritt dazu verwehren. „Aber: ausschließlich zur Erholung und immer auf eigene Gefahr“, erläutert Herbrecht. Fällt also jemandem ein Ast auf den Kopf, haftet der Waldbesitzer nicht, egal ob privat oder öffentlich. Und: Reinhard Krebber liegt vollkommen richtig: Wer aus gewerblichem Interesse sammelt, handelt gegen das Gesetz.

Ein Handstrauß für das Zuhause ist erlaubt

Was ist nun mit den Tannenzweigen für das eigene Zuhause? „Was hier zählt, ist das Stichwort Handstrauß. Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn Menschen Wanderungen unternehmen, den Wald erleben und dort Spaß haben. Sie dürfen auch schöne Dinge zur Erinnerung mitnehmen“, sagt Herbrecht, das betreffe im Sommer auch ein paar Blümchen für den Frühstückstisch, im Winter ein paar Zweige.

Voraussetzung ist, dass alles vom Weg aus erreichbar ist. Niemand darf sich quer durchs Gebüsch schlagen, um an ein begehrtes Objekt zu kommen.

Vom Weg aus sei es sogar erlaubt, eine Rosenschere zu nehmen und ein paar Äste abzuknipsen – zum Handstrauß, mehr nicht. Wie groß nun ein Handstrauß ist, das könnte Ansichtssache sein. Herbrecht schätzt, dass ein bis zwei kleine Zweige in Ordnung gehen. Aber nur dann, wenn sie für den privaten Gebrauch sind.

Wer den Wald gewerblich nutzen will, braucht eine Genehmigung

Ganz klar sind die Regeln für den gewerblichen Bereich. Das betrifft nicht allein Menschen, die Gegenstände suchen, um sie beispielsweise zu Adventsdeko zu verbasteln und weiter zu verkaufen. Herbrecht erläutert, dass es nicht erlaubt ist, den Wald einfach so aus gewerblichen Gründen zu betreten: Das betrifft auch Hundeschulen und Sportanbieter, also jeden, der den Wald der ihm nicht gehört quasi vermarktet. Treffen sie auf solche Gruppen, ahnden die Förster das.

Für den eigenen kleinen Bedarf kann jeder einen „Handstrauß“ aus dem Wald mitnehmen, vorausgesetzt es handelt sich nicht um ein Naturschutzgebiet. Aber auch in anderen Bereichen gelten Regeln. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Gewerbliches legalisieren

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, diese Aktivitäten zu legalisieren, auch das gewerbliche Sammeln von Deko: Es bedarf der Genehmigung des Waldeigentümers, egal ob privat oder öffentlich. Wie finde ich heraus, wem der Wald gehört? „Sprechen Sie mit dem Förster Ihres Vertrauens“, sagt Herbrecht.

Die Fachleute haben Karten und können Ansprechpartner nennen. Für manche Waldeigentümer ist das eine gute Einnahmequelle, sie lassen gewerbliche Aktivitäten in ihren Revieren gegen Bezahlung zu. Vieles ist also Verhandlungssache.

