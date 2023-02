Fastenzeit beginnt: Kreis Wesel ruft zum #klimafasten auf

Kreis Wesel. Nicht einfach verzichten, sondern den Alltag anders gestalten: Darum soll es bei der Aktion #klimafasten gehen. Der Kreis Wesel ruft dazu auf.

Die bunten Karnevalstage liegen fast hinter uns. Mit Aschermittwoch beginnt bekanntlich die Fastenzeit. „Nicht verzichten, sondern anders machen“ lautet in diesem Jahr allerdings die Devise beim Kreis Wesel. Dieser lädt in den kommenden sieben Wochen bis Ostern daher zur Aktion #klimafasten ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

#klimafasten: Das sind die Schwerpunktthemen im Kreis Wesel

Jede der sieben Wochen soll unter einem anderem Schwerpunktthema stehen: Los geht es vom 22. bis 26. Februar mit dem Thema „Anders Autofahren“ – wie lassen sich durch eine andere Fahrweise Sprit sparen und die Umwelt schonen? Vom 27. Februar bis 5. März heißt es dann „Regional und Bio einkaufen“. Der Kreis gibt Anreize dazu: zum Beispiel eine Übersicht zu regionalen Hofläden der Genussregion Niederrhein oder einen Überblick zu Wochen- und Bauernmärkten.

In der Woche darauf, 6. März bis 12. März geht es darum, wie Müll vermieden und Mehrwegprodukte genutzt werden können. Für kurze Wege das Rad nehmen oder auch mal laufen: „Nachhaltig mobil sein“ – darauf liegt der Fokus in der Zeit vom 13. bis 19 März. „Stromsparen im Haushalt“ ist das Thema in der Woche vom 20. bis 26. März. Eine Stunde einfach mal das Licht ausschalten: Am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr ist zudem die Earth Hour, Menschen auf der ganzen Welt machen am gleichen Tag um 20.30 Uhr Ortszeit das Licht für eine Stunde aus. „Lecker vegetarisch und vegan kochen“ heißt es dann vom 27. März bis 2. April. Wie lässt sich fair und nachhaltig Ostern feiern? Darum soll es abschließend vom 3. bis 8. April gehen.

Kreis Wesel gibt online weitere Tipps für den Alltag

„Die Aktion Klimafasten möchte zur Änderung des gewohnten Konsumverhaltens und damit zu mehr Nachhaltigkeit anregen“, wird Landrat Ingo Brohl zitiert. „Gerade als vom Rohstoffabbau besonders betroffener Kreis, sollte es uns nachdenklich machen, dass weltweit noch nie so viele Ressourcen verbraucht wurden wie heute. Jeder und Jede von uns kann durch kleine Veränderungen im Alltag zu einem verbesserten Umwelt- und Klimaschutz beitragen“, betont er.

Um andere zu begeistern und zu motivieren, begleitet die Kreisverwaltung Wesel die Aktion #klimafasten auf ihren Social-Media-Kanälen mit nützlichen Tipps und Tricks für den Alltag. Weitere Tipps zum Klimafasten vor Ort sind auf der Internetseite des Kreises Wesel zu finden: https://www.kreis-wesel.de/de/themen/fasten-fuers-klima/. Auch die evangelische und die katholische Kirche haben viele Anregungen zum Thema unter www.klimafasten.de bereit gestellt, heißt es weiter.

