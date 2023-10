Falsche Polizisten im Kreis Wesel: Wieder Betrüger unterwegs

Kreis Wesel. Erneut versuchen Betrüger im Kreis Wesel an das Geld von älteren Menschen zu kommen. Die Polizei appelliert dringend: Nicht darauf reinfallen.

Erneut warnt die Polizei vor Betrügern, die es auf ältere Menschen im Kreis Wesel abgesehen haben. Am Donnerstag kam es im Verlauf des Tages kreisweit zu sechs gemeldeten Fällen von Betrugsversuchen durch die bekannte Masche „falsche Polizeibeamte“. In allen Fällen verhielten sich die Seniorinnen und Senioren vorbildlich und fielen nicht auf die Gauner herein.

Die Polizei lobt dieses Verhalten ausdrücklich und weist noch mal auf ganz einfache Grundsätze hin: „Die Polizei ruft nie mit der Nummer 110 an. Die Polizei fordert am Telefon oder an der Haustür niemals Bargeld, Schmuck, Pin-Codes oder Wertgegenstände von Ihnen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf und kontaktieren Sie eine Angehörige oder einen Angehörigen oder ihre nächste Polizeidienststelle.“

