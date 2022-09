Fahrradverkehr im Kreis Wesel sorgt für politischen Dissens

Kreis Wesel. Die Grünen zweifeln im Mobilitätsausschuss am Nutzen eines Fahrradverleihsystems. Das aber ist ein Baustein für das Mobilitätskonzept.

Bei einem Teilaspekt des Mobilitätskonzeptes für den Kreis Wesel deutet sich Streit an. Ursprünglich soll ein kreisweites und einheitliches Fahrradverleihsystem ein - wenn auch kleiner - Baustein zur Verkehrswende sein. Jetzt kommt das Konstrukt ins Wanken. Im Mobilitätsausschuss diskutierten die Mitglieder über Sinn und Unsinn eines solchen Systems. Und die Grünen erweisen sich als Gegner des von der Verwaltung vorgestellten Konzeptes.

Das sieht unter anderem vor, mindestens 275 Räder, 25 E-Bikes und 45 Lastenräder an rund 110 Mobilstationen im Kreis Wesel zu verteilen, die zum großen Teil an ÖPNV-Stationen liegen, und so miteinander zu vernetzen, dass die Räder an einer beliebigen Station wieder abgegeben werden können. Je nach Umfang werden die jährlichen Kosten auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Die Maßnahme würde vom Land für drei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 250.000 Euro gefördert; Sie soll vor allem dem alltäglichen Gebrauch eines Fahrrades dienen und parallel zum bestehenden Verleihsystem von Niederrhein Tourismus laufen, das unter dem Namen „NiederrheinRad“ eher für den Freizeitbereich ausgelegt ist.

Fahrradverleihsystem: Kreis Weseler Grünen halten Konzept für wenig praktikabel

Auch wenn es nur eine Berichtsvorlage zur Kenntnisnahme war, möchte die Kreisverwaltung langsam wissen, wie sie weiter vorgehen soll. Schließlich müssen die Kommunen in dieses Modell einbezogen werden und sich auch an den weiteren Kosten beteiligen.

Während die SPD-Fraktion sich für die Umsetzung aussprach und auch einem konkreten Beschluss zugestimmt hätte, hielten sich die Ausschussmitglieder der CDU-Fraktion zurück. Dagegen machten die Grünen deutlich, dass sie das Verleihkonzept für wenig praktikabel halten.

Ihre Argumentation: Zum einen deckten die 275 Räder nicht den gesamten Bedarf. Zudem könnten die Mobilstationen nicht so im Kreisgebiet verteilt werden, dass sie jeden Weg adäquat abdecken. „Komme ich von der Mobilstation gut zu meinem Ziel, ohne zu weite Wege zu Fuß gehen zu müssen?“, fragt etwa Jürgen Bartsch im Gespräch mit der Redaktion.

Grüne fordern: An Verbesserung der Radwege im Kreis Wesel arbeiten

Bevor man ein weiteres Leihsystem etabliere, so die Grünen weiter, müsse man dringend an der Verbesserung der Radwege arbeiten. Eine verbesserte Infrastruktur sei schließlich essenziell für das Mobilitätskonzept. Dabei sind die Grünen nicht generell gegen ein Verleihsystem. Doch bevor man ein neues aufbaue, könne man doch auch das System von Niederrhein Tourismus ausweiten. Allerdings zieht der Kreis eine teilweise Zusammenarbeit in seinem Konzept bereits in Erwägung und macht außerdem deutlich, dass die beschriebene Ausgestaltung „einen ersten Aufschlag“ darstelle.

Die SPD ist der Meinung, dass sich die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur gut mit der Einrichtung eines Verleihsystems vereinbaren ließe. Beide Projekte seien schließlich Bestandteile des Mobilitätskonzeptes, sagt Gabriele Wegner von der SPD. Generell sei bei diesem Thema schon zu viel Zeit vergeudet worden: „Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann können wir uns das Ganze auch sparen.“ (pho)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel