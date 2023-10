Expo Real: Kreis Wesel verzeichnet Interesse von Investoren

Kreis Wesel. Investoren interessieren sich für Grundstücke im Kreis Wesel, berichtet der Kreis von der Immobilienmesse Expo Real. Das sind die Schwerpunkte.

Am Freitag endet in München die Immobilienmesse Expo Real – auch der Kreis Wesel hat in der bayerischen Landeshauptstadt seine Flächenpotenziale vorgestellt. Neben den Gewerbeflächen stellt der Kreis in diesem Jahr auch das Wohnbauprojekt „Zukunft Trabrennbahn“ in Dinslaken vor.

Das Interesse an diesem Projekt, bei dem mehr als 600 Wohneinheiten errichtet werden sollen, ist nach Angaben des Kreises sehr groß. Bereits im Vorfeld seien Gesprächstermine auf der Messe mit mehreren Entwicklern und Investoren vereinbart worden. Aber auch das Interesse an den Kooperationsstandorten für großflächige Gewerbeansiedlungen sei weiter hoch. „Auch hierzu werden in München konkrete Gespräche geführt“, so der Kreis in einer Pressemitteilung.

Expo Real ist wichtig für den Kreis Wesel

„Das Marktumfeld ist sicherlich deutschlandweit schwieriger geworden“, wird Landrat Ingo Brohl darin zitiert. Trotzdem seien im vergangenen Jahr im Kreis Wesel Gewerbeflächen in einem Gesamtumfang von 105 Hektar nachgefragt worden, das Nachfragevolumen in diesem Jahr bewege sich bislang bereits bei 80 Hektar.

In diesem Jahr sind nach Angaben des Kreises die Bürgermeisterinnen Michaela Eislöffel (Dinslaken) und Ulrike Westkamp (Wesel) mit ihren Wirtschaftsförderungen auf der Expo Real vertreten, außerdem DeltaPort-Geschäftsführer Andreas Stolte. „Die Expo Real ist eine der wichtigsten Immobilienmessen in Europa“, so Lukas Hähnel, Leiter der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel.

