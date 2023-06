Wesel. Drei Ärzte und eine Ärztin des Evangelischen Krankenhauses (EVK) in Wesel haben es in die Besten-Listen von zwei Magazinen geschafft.

Gleich mehrere Ärzte und eine Ärztin des Evangelischen Krankenhauses in Wesel sind in den kürzlich erschienenen renommierten Ärzte-Empfehlungslisten von Focus-Gesundheit und Stern gelistet worden. Für die Rankings wurden jeweils die persönliche Expertise der Protagonisten und die Behandlungsqualität bei bestimmten Indikationen anhand diverser Kriterien von jeweils einem Rechercheinstitut mittels wissenschaftlicher Methode verglichen und für auszeichnungswürdig befunden.

Evangelisches Krankenhaus Wesel: Diese Ärzte sind in Bestenliste

Wer in diesen Listen geführt wird, gelten in ihrem Spezialgebiet als führend. Dr. Olaf Hansen, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie, ist vierfach ausgezeichnet worden. Er gehört nun zu „Deutschlands ausgezeichneten regionalen Ärzten“ im Bereich der Proktologie sowie zu den Focus-„Topmedizinern“ im Bereich der Antirefluxchirurgie, der Hernienchirurgie und der endokrine Chirurgie. „Ich bin natürlich sehr stolz, nicht nur wiederholt im Magazin Focus-Gesundheit zu stehen, sondern auch in der Ärzteliste des Sterns berücksichtigt zu werden. Die vierfache Auszeichnung ist Ausdruck unserer Behandlungsqualität, auf die Patientinnen und Patienten vertrauen können“, so Dr. Olaf Hansen, der auch Leiter des DKG-zertifizierten Darmzentrums am EVK ist, stolz.

Dazu sind in der Liste der ausgezeichneten Ärztinnen und Ärzte des Sterns drei weitere Chefärztinnen und -ärzte des Evangelischen Krankenhauses verzeichnet, heißt es in einer Mitteilung des EVK. Dr. Rüdiger Schmidt, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin sowie Dr. Bernhard Uhl, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Urogynäkologie und Onkologische Gynäkologie, gehören ebenfalls zu „Deutschlands ausgezeichneten Ärzten“. Zudem freut sich Dr. Daniela Rezek, Chefärztin der Klinik für Senologie und Ästhetische Chirurgie, darüber, als einzige ihrer Zunft in der Region Niederrhein eine solche Empfehlung vom Magazin Stern erhalten zu haben. Die kürzliche Veröffentlichung des bekannten Magazins listet die Senologin im Bereich Brustdiagnostik als empfehlenswerte Fachärztin auf.

„Wir sind unheimlich stolz auf die hohe medizinische Reputation der Ausgezeichneten. Sie nehmen ihre Patientinnen und Patienten empathisch und ganzheitlich in den Blick“, betont Heino ten Brink, , zu dem das Krankenhaus gehört.

