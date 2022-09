Notfall Erste Hilfe: So läuft das Projekt „Corhelper“ im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Nach einem Jahr Projekt „Corhelper“ zieht der Kreis Wesel Bilanz. Wie viele Freiwillige sich registriert haben und wie das Prinzip funktioniert.

Bei einem Herz-Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde. Deshalb hat der Kreis Wesel . Das smartphonebasierte Ersthelfer-System alarmiert und lotst qualifizierte und registrierte Ersthelfer per App zum Ort des Notfalls, wo sie so lange Erste Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Zur jetzt gestarteten Woche der Wiederbelebung zog der Kreis Bilanz. Demnach haben sich innerhalb des vergangenen Jahres bereits 933 Freiwillige über die App angemeldet und bei insgesamt 406 Alarmierungen im Kreisgebiet unterstützende Hilfe geleistet.

Felix Knorth, Projektkoordinator Corhelper beim Kreis Wesel, ist mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. „Klar, je mehr Corhelper es gibt, desto besser funktioniert das System“, sagt Knorth im Gespräch mit der Redaktion. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es diese App erst seit einem Jahr im Kreis Wesel gebe, „“.

Corhelper-App: Wer sich freischalten lassen kann

Die Corhelper-App folgt einem einfachen Prinzip: Wer helfen möchte, registriert sich über die App und wird nach Überprüfung der nötigen Voraussetzungen freigeschaltet. Mitmachen kann laut Kreis jede Person ab 18 Jahren, die einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs im Umfang von mindestens neun Unterrichtseinheiten absolviert hat, der nicht länger als 24 Monate her ist, oder über eine entsprechende berufliche Qualifikation verfügt, also Gesundheits- und Kranken- sowie Altenpflegerinnen und -pfleger, Notfall- und Rettungssanitäterinnen und -sanitäter, Medizinische Fachangestellte, Rettungshelferinnen und -helfer, Ärztinnen und Ärzte. Den Anteil der registrierten Ersthelfer im Kreis Wesel, die einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, schätzt Felix Knorth auf rund 20 Prozent. Der Rest, so der Projektkoordinator, seien Profis.

Kommt es zu einem Notruf, der auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand hinweist, wird der Corhelper über die App informiert. Nimmt er die Alarmierung an, leistet er so lange Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Die Annahme eines Alarms über die App ist erst nach erfolgreicher Eingabe eines persönlichen vierstelligen Zahlencodes (PIN), per Face-ID oder Fingerabdrucksensor möglich. Eine zufällige Annahme sei damit ausgeschlossen, erklärt der Kreis. Außerdem könne der Ersthelfer seine Nicht-Verfügbarkeit über einen bestimmten Zeitraum in der App angeben.

Kreis Wesel betont: Corhelper kein Bestandteil des öffentlichen Rettungsdiensts

Der Kreis betont, dass die registrierten Corhelper kein Bestandteil des öffentlichen Rettungsdienstes sind, sondern unterstützend agieren. „Die Rettungskette wird somit gestärkt, ohne eine Änderung an den bisherigen etablierten Strukturen des Rettungsdienstes vorzunehmen“, heißt es auf der Internetseite des Kreises.

Wie viele Leben die Corhelper bei ihren 406 Einsätzen im vergangenen Jahr retten konnten, kann Corhelper-Projektleiter Felix Knorth nicht sagen: „Aber wenn nur ein Leben dadurch gerettet wurde, hat das System schon funktioniert.“

Weitere Informationen zum Projekt im Kreis Wesel: www.kreis-wesel.de/corhelper

Haupttodesursache Herz-Kreislauf-Erkrankung

Laut statistischem Bundesamt sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Haupttodesursachen in Deutschland. Jedes Jahr erleiden mindestens 50.000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand im öffentlichen Raum, zu Hause oder am Arbeitsplatz. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand beginnt das Gehirn bereits nach nur drei bis fünf Minuten ohne Blutfluss unwiederbringlich zu sterben. In diesem Zeitfenster kann mit einer sofortigen Herzdruckmassage ein Leben gerettet werden.

Durch ein sofortiges Eingreifen erhöhen sich die Überlebenschancen Betroffener um das Doppelte bis Dreifache. So können in Deutschland jährlich etwa 5.000 Menschenleben gerettet werden.

