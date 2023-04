Erst der Anfang: Immer mehr Kreis Weseler brauchen Pflege

Kreis Wesel. Eine Krankenkasse weist auf die steigende Pflegebedürftigkeit im Kreis Wesel hin. Und die Zahl dürften Vorausberechnungen zufolge weiter steigen.

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Kreis Wesel steigt immer weiter an, wie die Krankenkasse IKK Classic mitteilt. Sie bezieht sich dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamts: „Waren 2017 noch 25.164 Menschen pflegebedürftig, so stieg die Zahl bis Dezember 2021 um 55,9 Prozent auf 24.210“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse. „Gründe für den Anstieg sind allerdings nicht nur der demografische Wandel, sondern auch der seit 2017 weiter gefasste Pflegebedürftigkeitsbegriff, durch den auch Menschen ohne Pflegestufe mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz als pflegebedürftig eingestuft werden.“

Zudem werden seit 2019 erstmals, wenn auch nicht vollständig, Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 von der Statistik erfasst, die ausschließlich Leistungen zur Unterstützung im Alltag erhalten, heißt es weiter. Hierdurch sei die Zahl der Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 1 im Kreis Wesel von 2017 bis 2021 besonders stark angestiegen – von 129 auf 4959. Deutliche Steigerungen, wenn auch nicht so ausgeprägt, gab es bei den weiteren Pflegegraden. So stieg die Zahl der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 um 31 Prozent von 12.906 auf 16.905, beim Pflegegrad 3 stieg die Zahl um 53,5 Prozent auf 10.596, beim Pflegegrad 4 um 25,9 Prozent auf 4.506 und beim Pflegegrad 5 um 5,7 Prozent auf 1.725.

Michael Lobscheid geht davon aus, dass dies erst der Anfang ist: „Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamts wird allein durch die zunehmende Alterung in NRW die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2025 nochmals um zwölf Prozent und bis 2055 sogar um 33 Prozent auf dann rund 1,58 Millionen Menschen steigen.“

