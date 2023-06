Energieberatung Kreis Wesel: Verbrauch im Urlaub überwachen

Kreis Wesel. Der Energieverbrauch in den Sommermonaten kann höher sein als nötig. Das Klimabündnis weist auf Beratungsmöglichkeiten im Kreis Wesel hin.

Auch in den Sommermonaten oder während des Urlaubs kann es sein, dass der Energieverbrauch hoch ist. Das liegt daran, dass auch die Bereitstellung von Warmwasser für den täglichen Gebrauch Energie benötigt. Dieser Verbrauch kann teilweise höher als erwartet und nötig sein. Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel weist in einer Mitteilung darauf hin, dass Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, in diesen Fragen weiterhilft. Hierzu bietet er einen Verbrauchs-Check zum versteckten Energieverbrauch an.

Dazu sollten Interessierte an einem Tag den Gasverbrauch notieren oder den Ölstand messen. Diese Messung sollte dann nach vier Wochen wiederholt werden. Diese Verbrauchsdaten geben Aufschluss über den Anteil an Warmwasser, der insgesamt pro Jahr verbraucht wird. Wer in den Urlaub fährt, kann neben dem Gas bzw. Ölstand auch den Wasser- und Stromzähler vor und nach der Reise ablesen.

Nach den Sommerferien berät Akke Wilmes neutral und kostenfrei zu den notierten Daten. Termine können unter wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw vereinbart werden. Zudem wird alle zwei Wochen dienstags eine Energiesprechstunde von 15 bis 16 Uhr angeboten, Anmeldung bei Julia Jörgensen unter julia.joergensen@kreis-wesel.de. Informationen zu der Energiesprechstunde und den Terminen gibt es auch unter www.kreis-wesel.de/klimabuendnis.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel