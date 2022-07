In dem Gasspeicher in Xanten könnten 210 Millionen Kubikmeter Gas eingelagert werden.

Kreis Wesel. In Xanten befindet sich tief unter der Erde einer der wenigen Gasspeicher in NRW. Gas für die Versorgung einer Großstadt wird hier gelagert.

Tief unter der Stadt Xanten lagert das, worüber gerade so ziemlich jeder spricht: Erdgas. Der Speicher in der Domstadt ist der einzige im Kreis Wesel und am gesamten Niederrhein. 210 Millionen Kubikmeter können hier eingelagert werden, das entspricht 2,5 Terawattstunden Energie. Ins praktische Leben übersetzt heißt das: 130.000 Haushalte könnten ungefähr ein Jahr lang aus diesem Speicher mit Gas versorgt werden. Zumindest theoretisch.

Denn die Gasversorgung in Deutschland ist ein riesiges Netzwerk, in dem alles miteinander verbunden ist. Damit Menschen in Moers, Wesel, Rheinberg oder Dinslaken ihre Heizungen im Winter anschalten und die Industriebetriebe produzieren können, muss der Druck in diesem Netz ständig auf dem richtigen Level bleiben. Unterirdische Anlagen wie in Xanten dienen dabei als Zwischenspeicher, sie sollen Schwankungen ausgleichen und damit die Netze entlasten – vor allem dann, wenn in der kalten Jahreszeit die Nachfrage steigt. Das im Kreis Wesel gespeicherte Gas fließt dafür in das deutschlandweite Netz ein – und nicht direkt in die Leitungen der Haushalte oder zu den Unternehmen in der Region.

Speicher im Kreis Wesel ist derzeit gut gefüllt

In normalen Zeiten ist die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Speicher überschaubar. Doch angesichts der Energiekrise, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöst wurde, rücken die Anlagen plötzlich in den Mittelpunkt – spätestens seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Ziel ausgegeben hat, dass die Kapazitäten bis zum Winter zu 90 Prozent gefüllt sein sollen. Derzeit liegt der Wert bundesweit bei rund 65 Prozent. Die gute Nachricht für Xanten: Hier ist der angestrebte Füllstand bereits erreicht, wie Regina Wolter, Sprecherin des Speicherbetreibers RWE Gas Storage West berichtet. Laut aktuellen Daten beträgt der Speicherstand 91,67 Prozent.

Die Speicheranlage in Xanten von oben. Foto: RWE Gas Storage West

Den Gasspeicher in Xanten gibt es bereits seit 1984, er ist in einem ehemaligen Stock eines Salzbergwerkes untergebracht – er verfügt über insgesamt acht Kavernen (künstlich geschaffene, unterirdische Hohlräume, in diesem Fall durch den Salzbergbau) in denen das Erdgas gelagert wird. Sie befinden sich zwischen 1100 und 1300 Metern unter der Erde und weisen eine stattliche Größe auf. „In eine Kaverne passt der Xantener Dom rein“, sagt Regina Wolter. Der Kavernenspeicher werde seit Jahrzehnten störungsfrei betrieben.

Gasspeicher in Xanten: Vorsorgemaßnahme für den Winter

Die Prozesse laufen übrigens weitgehend automatisiert ab, lediglich sechs Angestellte kümmern sich um die Überwachung des 24-Stunden-Betriebes. Sichtbar ist nur der obere Teil des Speichers, dort wird das gespeicherte Gas verarbeitet und in das Netz eingespeist. Deutschlandweit laufen rund 40 solcher Anlagen, in Nordrhein-Westfalen befinden sich neben Xanten die einzigen im nördlichen Kreis Borken bei Gronau – auch dort sind sie in einem ehemaligen Salzabbaugebiet untergebracht. „Für einen Gasspeicher müssen die geologischen Voraussetzungen erfüllt sein“, sagt Wolter.

Dass der Füllstand hier am Niederrhein im Hochsommer schon bei über 90 Prozent liegt, ist eine Folge der aktuellen Politik. „Das ist eine Vorsorgemaßnahme für den Winter“, so die RWE-Sprecherin. Wie viel russisches Gas sich in dem Speicher befindet, lässt sich übrigens nicht bemessen. „In den Kavernen ist das Gas drin, was in Deutschland im Netz eingespeist ist“, sagt Wolter. „Da ist mit Sicherheit auch Gas aus Russland dabei, auch wenn das derzeit weniger ist.“

