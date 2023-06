„Endspurt Ausbildung“: Arbeitsagentur im Kreis Wesel berät

Kreis Wesel. Offene Sprechstunden und „Blind Date“ mit Unternehmen: Hier gibt es in den Ferien Informationen und Beratung für angehende Azubis im Kreis Wesel.

Bald startet das neue Ausbildungsjahr: Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit in Wesel, Dinslaken, Kamp-Lintfort und Moers laden daher in den Sommerferien zu offenen Sprechstunden und in zu einem „Blind Date“ mit lokalen Ausbildungsbetrieben ein . „Wer noch keine Ausbildungsstelle hat, sollte jetzt jede Möglichkeit der Unterstützung nutzen. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Arbeitsagenturen im Kreis Wesel helfen gerne mit ihrem Wissen rund um den Ausbildungsmarkt und offene Stellen sowie Berufsfindung und Bewerbungsverfahren weiter“, wirbt Dominik Blechschmidt, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Wesel.

Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Erziehungsberechtigte können in den Ferien an mehreren Tagen ohne Anmeldung vorbeikommen, heißt es. In individuellen Gesprächen lassen sich offene Fragen klären, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen kann. Neben hilfreichen Tipps soll es auch Infomaterial geben.

Die Termine der Berufsberatung im Kreis Wesel im Überblick:

Agentur für Arbeit Wesel, B erufsinformationszentrum, Reeser Landstraße 61: 27. Juni, 4. Juli, 12. Juli (9-13 Uhr), 18. Juli, 27. Juli (9-13 Uhr), 3. August (9-13 Uhr), ansonsten 9-14 Uhr.

erufsinformationszentrum, Reeser Landstraße 61: 27. Juni, 4. Juli, 12. Juli (9-13 Uhr), 18. Juli, 27. Juli (9-13 Uhr), 3. August (9-13 Uhr), ansonsten 9-14 Uhr. Agentur für Arbeit Dinslaken , Berufsberatung, Moltkestraße 11: 29. Juni und 3. August (jeweils 14-18 Uhr). Am Donnerstag, 29. Juni, von 14 bis 17 Uhr „Blind Date“ mit Ausbildungsbetrieben aus der Region. Bei dieser gemeinsamen Veranstaltung der Arbeitsagentur und der IHK können Jugendliche verschiedene Firmen kennenlernen und direkt ihren Lebenslauf abgeben.

, Berufsberatung, Moltkestraße 11: 29. Juni und 3. August (jeweils 14-18 Uhr). Am Donnerstag, 29. Juni, von 14 bis 17 Uhr „Blind Date“ mit Ausbildungsbetrieben aus der Region. Bei dieser gemeinsamen Veranstaltung der Arbeitsagentur und der IHK können Jugendliche verschiedene Firmen kennenlernen und direkt ihren Lebenslauf abgeben. Agentur für Arbeit Kamp-Lintfort , Berufsberatung in der Jugendberufsagentur, Südstraße 8: jeden Dienstag (9-12 Uhr) und Donnerstag (14-17 Uhr) .

, Berufsberatung in der Jugendberufsagentur, Südstraße 8: jeden Dienstag (9-12 Uhr) und Donnerstag (14-17 Uhr) . Agentur für Arbeit Moers, Berufsberatung, Hanckwitzstraße 1, 23. Juni (8.30-12 Uhr)

Die Hotline der Jugendberufsagenturen im Kreis ist telefonisch unter 0281/9620-800 montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr oder per E-Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de erreichbar. „Check-U“ ist das Erkundungstool für Ausbildung und Studium: www.check-u.de

