Einkommen im Kreis Wesel: Wo am meisten Geld verdient wird

Kreis Wesel. Im Jahr 2020 verfügten Einwohner und Einwohnerinnen im Kreis Wesel über durchschnittlich 23.335 Euro. Diese Städte und Gemeinden fallen auf.

Im Jahr 2020 verfügte jeder Einwohner und jede Einwohnerin im Kreis Wesel rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 23.335 Euro, das sind 350 Euro mehr als noch ein Jahr zuvor. Das vermeldet das statistische Landesamt. Damit lag der Kreis leicht über dem Landesschnitt. NRW-weit verfügten die Bürgerinnen und Bürger demnach über durchschnittlich 23.201 Euro.

Gemessen am Schlusslicht Gelsenkirchen mit 17.635 Euro und Spitzenreiter Schalksmühle im Märkischen Kreis mit 34.687 Euro bewegen sich die Kommunen im Kreis weitestgehend im Mittelfeld. Mit 19.863 Euro liegt Kamp-Lintfort beim durchschnittlich verfügbaren Einkommen am Schluss, Hünxe mit 27.229 Euro an der Spitze. Bis auf Hamminkeln und Sonsbeck sind die verfügbaren Einkommen in allen Kommunen gestiegen.

Einkommen im Kreis Wesel: Die Kommunen im Vergleich

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten nach der sog. Einkommensumverteilung, also abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen, durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht.

Das verfügbare Durchschnittseinkommen 2020 der jeweiligen Städte und Gemeinden je Einwohner im Überblick und im Vergleich zum Vorjahr (in Euro):

Alpen 25.074 (+293)

Dinslaken 23.827 (+449)

Hamminkeln 25.795 (-56)

Hünxe 27.229 (+171)

Kamp-Lintfort 19.863 (+356)

Moers 22.390 (+429)

Neukirchen-Vluyn 23.344 (+226)

Rheinberg 24.441 (+395)

Schermbeck 26.401 (+183)

Sonsbeck 26.538 (-362)

Voerde 21.939 (+425)

Wesel 22.715 (+423)

Xanten 25.104 (+476)

Dagegen ist das durchschnittliche Primäreinkommen im gesamten Kreis und seinen Kommunen gesunken, und das teilweise deutlich. In Hamminkeln sank das Primäreinkommen pro Einwohnerin und Einwohner beispielsweise um 726 Euro, in Hünxe um 586 Euro und in Sonsbeck sogar um 1080 Euro.

