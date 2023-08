Eigene Firma gründen: Weniger Selbstständige im Kreis Wesel

Kreis Wesel. IHK und Agentur für Arbeit im Kreis Wesel haben zuletzt eher Zurückhaltung beim Thema Existenzgründung erlebt. Woran sie das ausmachen.

Einerseits die guten Aussichten auf einen Job am ersten Arbeitsmarkt, andererseits die Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie: In den vergangenen Jahren hat Heike Möbius, Betriebsberaterin bei der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK), einen Abwärtstrend im Gründungsverhalten beobachten können. Auch die Agentur für Arbeit im Kreis Wesel bestätigt eine zuletzt eher verhaltene Nachfrage beim Thema Existenzgründung und führt das auf die Pandemie zurück. Hier scheint sich die Situation allerdings etwas zu wandeln: „Aktuell beobachten wir, dass Kundinnen und Kunden in den Beratungsgesprächen verstärkt nach Fördermöglichkeiten bei Existenzgründungen nachfragen.“

Vermutet wird hier ein Zusammenhang mit dem Bürgergeldgesetz und dem Wegfall des sogenannten Vermittlungsvorrangs zum 1. Januar dieses Jahres. Der Vermittlungsvorrang sah in der Vergangenheit vor, dass Menschen, die gute Voraussetzungen für einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt mitgebracht haben, zunächst hier vorrangig vermittelt werden sollten, anstatt Unterstützung für eine Existenzgründung zu erhalten, erläutert Pressesprecherin Sabine Hanzen-Paprotta.

Bislang haben in diesem Jahr 151 Menschen, die zuvor bei Agentur oder Jobcenter arbeitslos gemeldet waren, eine Selbstständigkeit angemeldet, 4744 hingegen fanden einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Zur Einordnung: Im vergangenen Jahr machten sich 268 Personen vor diesem Hintergrund selbstständig, 8199 meldeten sich in ein Beschäftigungsverhältnis ab.

Heike Möbius erinnert sich noch gut an die Jahre rund um die Finanzkrise 2009: In Folge von Entlassungen suchten viele Menschen den Weg über eine Selbstständigkeit. Doch damals waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen andere als heute: „Wir haben im Moment trotz aller Krisen eine so hohe Nachfrage nach Arbeitskräfte wie nie zuvor“, beschreibt Möbius den derzeitigen Arbeitnehmermarkt. Ihre Beobachtungen der vergangenen Jahre spiegeln auch die Zahlen des Statistischen Landesamts wieder: 2022 gab es 2852 neu gegründete Gewerbeanmeldungen im Kreis Wesel – 92 weniger als im Jahr zuvor. Im Vergleich dazu lag diese Zahl 2009 mit knapp 3600 deutlich höher.

IHK Niederrhein berät potenzielle Unternehmensgründer

Im IHK-Startercenter berät Heike Möbius auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Den Menschen, die sich dort an sie wendeten, merke sie an, dass sie keine Fehler machen wollten. Viele seien vorher im Angestelltenverhältnis beschäftigt gewesen und bewegten sich daher auf Neuland. Neben den Voraussetzungen, der Frage nach der Rechtsform oder Zuschüssen gehe es oft auch um den Kapitalbedarf. Banken verlangten in der Regel 15 Prozent Eigenkapital, so Möbius.

Wer in die Beratung kommt, habe in der Regel ein Gerüst als Idee – „aber im Kopf“. Dann sei es wichtig, das im nächsten Schritt in einem Business-Plan zu verschriftlichen, erläutert die IHK-Expertin. „Das ist auch unabdingbar für weitere Anträge und zudem ein Planungsinstrument für jeden Gründer“.

Natürlich hat die Medaille bei der Selbstständigkeit immer zwei Seiten, sagt Möbius: Einerseits sei da die Umsetzung eigener Ideen und Ziele, auf der anderen Seite die Risiken, die Sorge etwa vor dem unregelmäßigen Einkommen, den hohen Ausgaben für Sozialversicherungsleistungen. Nichtsdestotrotz: „Gerade Kleinstunternehmen stehen für wirtschaftliche Vielfalt in den Städten“, sagt sie.

In diesen Branchen gibt es besonders viele Gründungen

Ob es typische Branchen gibt, in denen gegründet wird? Ganz unterschiedlich. Häufig seien es Dienstleistungen, Heike Möbius nennt etwa Alltagsbegleitung, Krankentransport, Altenpflege oder Online-Handel – und spürt sogar eine Nachfrage in derGastronomie, „trotz aller Schwierigkeiten“. Die Agentur ergänzt noch viele weitere Bereiche, zum Beispiel Architektur, Ingenieurwesen, IT-Consulting, Webdesign, Beratung/Coaching.

Die IHK berät zum Thema Existenzgründung. Infos gibt es auf der Internetseite: www.ihk.de/niederrhein/zielgruppennavigation/fuer-gruender

