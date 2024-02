Ehrenamt im Fokus: Heimatpreis des Kreises Wesel verliehen

Kreis Wesel Kreis Wesel ehrt die drei Preisträger mit dem Heimatpreis 2023 – warum sie ausgezeichnet sind und wer in die nächste Runde auf Landesebene geht.

Im Dezember hat der Kreistag entschieden, jetzt zeichnete Landrat Ingo Brohl die Träger des Heimatpreises des Kreises Wesel aus: Er ehrte die KG Blau-Weisse Funken aus Neukirchen-Vluyn, das Bürgerhaus Budberg „Alte Feuerwache“ in Rheinberg und den Verein Eselrock aus Wesel.





„Durch unsere Preistragenden wird deutlich, wie umfangreich und verschieden das ehrenamtliche Engagement in unserem Niederrhein Kreis Wesel ist. Außerdem zeigen sie, wie unterschiedlich der Begriff Heimat interpretiert werden kann. Das Engagement erstreckt sich vom Karneval, über den Erhalt und Nutzen historischer Bausubstanz bis hin zur Etablierung eines Musikfestivals. Besonders freut mich, dass unser neues Kriterium der Inklusion gleich von zwei der Preistragenden aufgegriffen wurde“, wird Landrat Ingo Brohl in einer Mitteilung zitiert.





Insgesamt hatten sich 16 Vereine und Initiativen für den Heimatpreis 2023 des Kreises Wesel beworben. Das Land NRW vergibt jährlich unter allen örtlichen Heimat-Preisträgern einen Landes-Heimatpreis. Für den Landeswettbewerb schickt der Kreis Wesel den Verein Eselrock ins Rennen.

KG Blau-Weisse Funken: Sehr aufgeschlossen gegenüber LSBTIQ*

Womit haben sich die Preisträger für die Auszeichnung empfohlen? Die KG Blau-Weisse Funken zeichnet sich durch ihre Familienfreundlichkeit und Toleranz aus. Der Verein wolle Eigenschaften und Tugenden, wie etwa Gefühle und Leidenschaften, Fähigkeiten und Vernunft, Verständnis und Toleranz sowie Freude und Humor in die Gesellschaft einbringen, so der Kreis. Gegenüber der LSBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und Queers) ist die KG sehr aufgeschlossen, seit einigen Jahren gibt es auf den Sitzungen einen rosa Tisch, an den Gäste aus anderen Vereinen eingeladen werden. Die Community trifft sich, um gemeinsam zu feiern.

Die Husaren der KG sind teils Menschen mit Beeinträchtigungen, die Gruppe organisiert sich selbst und begleitet die KG mit ihren prächtigen Uniformen auf vielen Sitzungen oder Feiern bei anderen Vereinen.

Esel Rock: Bisher spielten 241 Bands aus ganzer Welt

Weiterer Preisträger ist der Verein Bürgerhaus Budberg „Alte Feuerwache“. Nachdem das ehemalige Feuerwehrgerätehaus leer stand, haben sich Aktive zusammengetan und daraus einen barrierefreien Treffpunkt für alle Menschen des Ortes gemacht. Um das zu verwirklichen, war Teamarbeit gefragt: Dutzende sachkundige Ehrenamtliche haben Planung, Finanzierung (mit Hilfe des Landes NRW), Umbau und Einrichtung in Eigeninitiative bewältigt. Im April 2004 konnte schließlich die Einweihung gefeiert werden. Inzwischen sorgt ein engagiertes Team aus etwa 20 Ehrenamtlichen dafür, dass im Bürgerhaus jährlich Kulturveranstaltungen, Abschlussveranstaltungen der Grundschule, Vereinsversammlungen und Feiern der Sportvereine, Tanz- und Yogagruppen, Puppen- und Kaspertheater, plattdeutsche Nachmittage und Kartoffelfeste veranstaltet werden.

Dritter im Bunde ist der Verein Eselrock, der seit 2008 jährlich an zwei Tagen das „EselRock Umsonst & Draußen Festival“ in Wesel über die Bühne gehen lässt. Bisher haben 241 Bands aus der ganzen Welt hier gespielt. Das Eselrock-Team will die lokale und regionale Musikszene fördern und jungen Bands aus dem Kreis Wesel eine Bühne bieten. Außerdem fördert der Verein das ehrenamtliche, bürgerschaftliche Engagement, indem es jungen Menschen die Möglichkeit bietet, sich punktuell für eine Sache an bestimmten Tagen einzusetzen, ohne eine langfristige Verpflichtung einzugehen. Das Eselrock Festival bemüht um eine möglichst barrierefreie Umsetzung, um so auch Menschen mit Behinderungen die kulturelle Teilnahme zu ermöglichen. Dieses Ziel wurde auch in der Satzung aufgenommen. Inklusive Showgruppen sind in das Programm eingebunden und dabei genauso behandelt, wie andere Gruppen.

