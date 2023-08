Verkehrsmittel E-Scooter-Verbot in Hamburg: Was die Niag dazu sagt

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Die Hamburger Hochbahn untersagt die Mitnahme von E-Scootern. Der Grund: Die Gefahr von Bränden. Wieso die Niag keinen Handlungsbedarf sieht.

Mit einer strikten Entscheidung hat die Hamburger Hochbahn kürzlich für Aufregung gesorgt: Das Verkehrsunternehmen verbietet die Mitnahme von sogenannten E-Scootern – also Tretrollern mit Elektroantrieb – in den U-Bahn-Linien der Hansestadt. Mit dieser Entscheidung reagiert die Hochbahn eigenen Angaben zufolge auf international dokumentierte Fälle, in denen es zu Bränden von Akkus an E-Scootern mit starker Rauchentwicklung gekommen ist. So haben demnach auch London und Barcelona die Mitnahme der Geräte nach solchen Vorfällen untersagt.

E-Scooter: Niag will sich am VRR orientieren

Nun gibt es im Gebiet der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe, kurz Niag, in den Kreisen Wesel und Kleve bekanntlich keine U-Bahnen und keine Tunnel, sondern es fahren ausschließlich Linienbusse durch Städte, Dörfer und über Landstraßen. Deshalb denkt das Unternehmen bisher auch nicht darüber nach, die viel genutzten E-Scooter in seinen Bussen zu verbieten. „Es gibt dazu keine Planungen“ sagt Sprecher Michael Block. Ihm seien auch bisher keine Zwischenfälle mit den fahrbaren Untersätzen – die gerne mal für Ärger sorgen, weil sie in der Gegend rumliegen – in den Bussen bekannt. Entscheiden würde die Niag über ein Verbot im Zweifel ohnehin nicht selbst. „Wir würden uns dabei im Falle des Falles nach dem richten, was der VRR entscheidet“, betont Block.

Grundlage für die Entscheidung der Hamburger Hochbahn ist ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten. Dabei war festgestellt worden, dass in den engen U-Bahntunneln der Stadt das Risiko zu hoch sei, dass Fahrgäste beim Brand eines Scooters durch eine mögliche Rauchentwicklung gesundheitliche Schäden davontragen. Bis es eindeutige Sicherheitsstandards gibt, ist die Mitnahme von E-Scootern deshalb untersagt. (rku)

