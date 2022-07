Dringender Appell: Trotz Hitze im Kreis Wesel Blut spenden!

Kreis Wesel. Im Frühjahr war die Bereitschaft der Blutspender sehr gering, davon haben sich die Lager nicht erholt. Und jetzt steht die Hitze vor der Tür.

Der Blutspendedienst West des DRK in Breitscheid hat in den vergangenen Tagen eindringlich um Hilfe gerufen: Im Ruhrgebiet wird aktuell deutlich zu wenig von dem in den Kliniken dringend benötigten Blut gespendet.

Und im Kreis Wesel? Traditionell, erläutert Sprecher Stephan David Küpper, ist die Spendenbereitschaft im ländlichen Bereich höher als im urbanen. Die Landbevölkerung versorgt die Städter mit, nutzt aber auch die großen Kliniken in den Städten. Auch aktuell ist im Kreis Wesel die Spendenbereitschaft wie gewohnt hoch, doch die Lager sind zu leer. Und den Blutspendedienst plagt noch ein weiteres Problem: akuter Mitarbeitermangel.

Sehr schwaches Frühjahr

Einen sehr starken Einbruch der Spendenbereitschaft habe es im Frühjahr gegeben, von April bis Juni. „So schlecht ist es sonst nur in den Sommerferien“, erläutert Küpper. Als Ursache macht er noch immer die Auswirkungen der Pandemie aus. Nicht, weil die Menschen wegen einer Coronainfektion der Blutspende fern blieben. „Es war wieder Aktivität erlaubt, die Leute sind wieder mobiler, sie sind flexibler. Das wirkt sich massiv auf die Bereitschaft zur Blutspende aus.“

Aktuell wird im Kreis Wesel gespendet, was notwendig ist. Aber die Lücken, die die schlechten Monate hinterlassen haben, sind noch nicht gestopft und die Hitze steht vor der Tür, die erfahrungsgemäß die Blutspendebereitschaft schmelzen lässt. „Wir appellieren dringlich, Spenden zu gehen. Wer sich wohl fühlt, sollte viel trinken, dann kann man auch bei 35 Grad gefahrlos Blut spenden“, sagt Küpper.

Die nächsten Blutspendetermine sind im Internet unter www.blutspende.jetzt im Internet zu finden. Achtung: Das System ist weiter im Pandemie-Modus, man muss einen Termin heraussuchen und sich vorher auch anmelden.

Mitunter wundern sich Spendenbereite aber auch über abgesagte Termine angesichts dieser Appelle. Und hier zeigt sich das große Dilemma, in dem der Blutspendedienst steckt. „Zahlreiche Mitarbeiter sind an Corona erkrankt, das bedeutet einen Ausfall von mindestens fünf Tagen“, erläutert Stephan David Küpper, „andere fehlen über Wochen, weil sie unter Long Covid leiden“. Und es gebe ohnehin zu wenig Mitarbeiter, „wir suchen händeringend und bezahlen nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes“.

Es gibt nur eine Voraussetzung für diese Arbeit: „Die Bewerber müssen Blut sehen können.“ Darüber hinaus benötigten sie keine medizinische Ausbildung, Quereinsteiger sind willkommen und werden vom DRK fortgebildet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite blutspendedienst-west.de unter dem Stichwort „Karriere“.

