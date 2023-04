Dinslaken, Voerde, Hünxe: So öffnen die Bäckereien an Ostern

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Wo gibt es an den Osterfeiertagen in Dinslaken, Hünxe und Voerde frische Brötchen? Die wichtigsten Infos zu den Öffnungszeiten der Bäckereien.

Viele Menschen freuen sich an Ostern auf freie Tage, die oft gemeinsam mit der Familie genossen werden. Dann ist endlich Zeit für ein ausgiebiges Frühstück zum Start in den Tag. Doch viele stellen sich die Frage: Hat der Bäcker um die Ecke an den Feiertagen geöffnet? Wir geben in diesem Artikel eine Übersicht für Dinslaken, Voerde und Hünxe.

Vorweg: Die mit Abstand meisten Filialen hier betreibt die Bäckerei Schollin. Sie haben in der Regel am Karfreitag und am Ostersonntag geöffnet, am Ostermontag sind sie hingegen zu. An allen drei Feiertagen geschlossen haben lediglich die Standorte an der Neustraße und der Max-Eyth-Straße in Dinslaken. Eine Detailübersicht zu den Öffnungszeiten für jedes Geschäft findet sich online unter www.schollin.de. Keine Angaben zu den Öffnungszeiten machte auf Anfrage die Bäckerei Ernsting, die ebenfalls in allen drei Kommunen vertreten ist. Die allgemeinen Regelungen für Feiertage sind unter www.baeckerei-ernsting.de einsehbar.

Ansonsten sieht es in Dinslaken so aus: Bolten in Lohberg hat nur am Ostersonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Bienemann lässt seine Standorte am Sonntag und Montag grundsätzlich zu, am Karfreitag sind die Filialen entweder bis 11 oder 12 Uhr geöffnet – auch an diesem Tag ist allerdings an der Augustastraße und an der Gehard-Malina-Straße das Geschäft zu. Komplett geschlossen an den Osterfeiertagen haben zudem das Backwerk an der Neustraße, Kamps in Averbruch sowie Brinker in der Neutorgalerie.

In Voerde hat darüber hinaus die Bäckerei Jöhren mit ihren fünf Filialen ausschließlich am Ostersonntag geöffnet, es gelten die Sonntagsöffnungszeiten, die unter www.baeckerjoehren.de/filialen im Detail abrufbar sind, geschlossen hat demnach der Standort am Bahnhof in Friedrichsfeld. Während die Büsch-Filiale im Marktkauf an allen drei Feiertagen zu bleibt, hat die bei Edeka Stepper am Sonntag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Bienemann an der Friedrichsfelderstraße ist hingegen an den Feiertagen durchgängig geschlossen.

In Hünxe hat außerdem Büsch in Drevenack von 7.30 Uhr bis 12 Uhr am Ostersonntag geöffnet, am Freitag und Montag ist dort geschlossen. Büscher in Drevenack öffnet lediglich am Karfreitag bist 11 Uhr. Das Bäckereicafé Benter an der Hauptstraße hat am Karfreitag und am Ostersonntag jeweils bis 12 Uhr geöffnet.



Hinweis: Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Bäckereien wollten ihre Öffnungszeiten nicht veröffentlichen, andere waren telefonisch nicht zu erreichen. Sie konnten deswegen nicht in die Übersicht aufgenommen werden.

