Dinslaken: Das ist das Programm der Din-Tage 2023

Dinslaken. Die Din-Tage bieten kulinarische und kulturelle Angebote, Livemusik auf drei Bühnen, Kindertrödel, Vorführungen und mehr. Das ist das Programm.

Die Stadt Dinslaken feiert 750-jähriges Jubiläum - und die Din-Tage 50-Jähriges. Vor 50 Jahren – zum 700-jährigen Jubiläum der Stadt Dinslaken – wurde das Stadtfest ins Leben gerufen. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel lädt zu den diesjährigen Din-Tagen vom 25. bis 27. August ein. „Lassen Sie uns die Din-Tage gemeinsam erleben und das 50-jährige Jubiläum feiern. Ich freue mich auf viele musikalische und künstlerische Beiträge, besonders auf das Faire Kulturcafé, die Jugend-Din-Tage und das kulinarische Angebot. In diesem Jahr gibt es wieder ein erlebnisreiches vielfältiges Programm und es ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas Passendes dabei. Das wird ein wunderbares generationsübergreifendes Fest mit tollen Erlebnissen und Begegnungen“, betont Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Die DIN-Tage bieten vom Altmarkt über Burgtheater und Burginnenhof bis hin zum Neutorplatz zahlreiche kulturelle und kulinarische Programmpunkte für Groß und Klein. Auf mehreren Bühnen erwartet Besucher*innen ein Programm mit internationaler Livemusik-Acts – bereits bekannte, als auch Newcomer --, Tanzvorführungen, Stylingshows und Mitmachaktionen.

Das ist das Programm am Freitag

Am Freitag, 25. August, eröffnet die Bürgermeisterin die Din-Tage auf der Nispa-Bühne am Altmarkt, wo es fortführend weiter geht mit dem Auftritt der Schulband THG um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr die Band „Achtung Baby“. Zudem findet um 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche statt. Auf der Neutorgalerie Bühne am Neutorplatz finden am Freitag zwei Konzerte statt, um 18.30 spielt die Band Oedungsche Jongs und um 20.45 Uhr Funky Flares.

Das ist das Programm am Samstag

Am Samstag, 26. August, finden ab 13 Uhr, ebenfalls auf der Nispa-Bühne am Altmarkt, verschiedenste Events statt – von Tanzvorführungen der TSV Kastell Dinslaken, Styleshow vom Friseur Schürmann bis hin zu Live Musik der Band Goldplay.live und vieles mehr.

Ab 13 Uhr auf der Neutorgalerie Bühne am Neutorplatz findet ein buntes Programm statt, wie die Auftritte der Tanzgruppen Funkys Dancepoint, Tanzschule Rautenberg und Tanzschule Uta Keup und auch spielen die Gruppen Jonny Cash Experience ab 17.30 Uhr und „Go L!ve“ ab 19.40 Uhr.

Das ist das Programm am Sonntag

Am Sonntag, 26. August, treten ab 13 Uhr verschiedenste musikalische Gruppen auf der Nispa-Bühne am Altmarkt auf, unter anderem Shanty Chor Hiesfeld, The Holtbridges, Imagine und zuletzt um 18.30 Uhr Twenty Summers Left. Auf der Neutorgalerie Bühne am Neutorplatz werden ebenfalls ab 13 Uhr Bands auftreten, so beispielsweise um 14.30 Uhr die Gruppe Unexpected und um 17.30 Uhr Moonloop.

Das Programm im Burginnenhof

Das Faire Kulturcafé im Burginnenhof bietet an diesem Wochenende eine ruhige Atmosphäre zum entspannen und auch ein kleines, aber feines kulturelles Rahmenprogramm mit Kleinkunst und Fairtrade-Produkten.

Am Samstag beginnt das Programm auf der Bühne ab 13 Uhr. Los geht’s mit einem Künstlergespräch mit Ant Utama, es folgen Stimmbruch, die Pianistin Emma Stappenbeck und Blechspielzeuch.

Am Sonntag startet das Programm um 13.30 Uhr mit Rudi Kohle. Danach singen unter anderem die Lohberg Voices, Haste Töne und Frederic Barth.

Jugend-Din-Tage: Das Programm im Stadtpark

Im Stadtpark werden tagsüber am Samstag und Sonntag verschiedenste kreative und sportliche Aktivitäten angeboten. Von 11 bis 18 Uhr kann an Bastel- und Aktionsstände teilgenommen werden oder auch an dem BungeeRun, Sport- und Spieleparcours. Kinderkarussell und Eisenbahn gibt es ebenfalls, so wie den lieben Papa Clowni.

Zusätzlich gibt es auch dieses Jahr am Samstag den Kindertrödelmarkt von 9 bis 16 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle, bei dem man entweder kaufen oder auch verkaufen kann – beim Verkauf gilt es, bis spätestens 8.30 Uhr die reservierten Plätze belegt zu haben, der Aufbau ist bereits ab 7.30 Uhr möglich.

Am Samstagabend von 18 bis 22 Uhr findet für Jugendliche ein Treffen statt, wofür der hintere Teil des Stadtparks extra zu einer kleinen Area umgestaltet wird, inklusive Live-Musik vom DJ.

Hier gibt es das ganze Programm

Das vollständige Programm mit allen Akteuren sowie das Syls-Festival ist online auf der städtischen Homepage www.dinslaken.de sowie auf der DIN-Event-Seite https://www.kth-dinslaken.de/din-tage-2023/ zu finden. Außerdem ist es gedruckt erhältlich, unter anderem in der Stadtinformation am Rittertor sowie in vielen Einzelhandelsgeschäften. (kk)

