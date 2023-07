Diese bekannten Personen wurden im Kreis Wesel geboren

Kreis Wesel. Von Washington bis Menzelen: Eine Studie zeigt bis auf Stadtteilebene die Geburtsorte bekannter Persönlichkeiten – auch für den Kreis Wesel.

Welche bekannten Persönlichkeiten haben die 13 Städte und Gemeinden im Kreis Wesel hervorgebracht? Um diese Frage zu beantworten lässt sich eine interaktive Karte zurate ziehen, welche die Geburtsorte der angeblich bemerkenswertesten Menschen weltweit zeigt. Erstellt hat sieTopi Tjukanov auf Grundlage einer 2022 veröffentlichten Studie. Die Forscher haben dazu Daten der Portale Wikipedia und Wikidata gesammelt und auf Grundlage dieser Einträge die Bekanntheit der Personen ermittelt. Auf einer riesigen Weltkugel lässt sich in jedes einzelne Land der Welt zoomen – statt Städtenamen sind die Namen berühmter Persönlichkeiten zu lesen. Und zwar bis hinunter auf Stadtteilebene. Also quasi von Washington bis Alpen-Menzelen. Wir haben für jede Kommune die bekannteste Person auf Grundlage dieser Daten herausgesucht– weggelassen haben wir an dieser Stelle allerdings historische Personen im direkten Zusammenhang mit Krieg und NS-Zeit.

Laufsteg mit Karl Lagerfeld – Silbermedaille im Eishockey

Im Amplonius-Gymnasium in Rheinberg drückte sie einst die Schulbank, später zierte sie die Titelseiten der Vogue, Cosmopolitan und Vanity Fair, machte Werbung etwa für Louis Vuitton oder Dolce & Gabbana. Die Rede ist von Model und Schauspielerin Claudia Schiffer. Als sie erstmals für Chanel auf dem Laufsteg stand – mit Unterstützung von Karl Lagerfeld – machte sie übrigens ihr Abitur. Inzwischen ist sie 52 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in London.

Nach ihm sind einige Schulen benannt – und natürlich das wichtigste Nachschlagewerk, wenn es um Rechtschreibung geht: In Wesel-Lackhausen wurde Konrad Duden 1829 geboren. Der Lehrer, Philologe und Lexikograf starb 1911 in Wiesbaden.

Sein Spitzname lautet „Iceman“ – nein, es handelt sich nicht um den Kinofilm Top Gun, sondern um einen Medaillengewinner und Eishockey-Nationalspieler: Christian Ehrhoff stammt aus Moers. Nach Stationen in der NHL, etwa bei den Vancouver Canucks, später in der DEL bei den Kölner Haien, spielt der 41-Jährige nun wieder ganz nahe der Heimat: bei den Krefelder Pinguinen.

Christian Ehrhoff aus Deutschland wurde bei Olympia Zweiter. Er spielt bei den Krefelder Pinguinen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Ihre ersten Rollen hatte sie im Alter von 15 Jahren. Später spielte Paula Kalenberg in deutschen Filmproduktionen wie „Die Wolke“ oder „Krabat“. Geboren ist sie 1986 in Dinslaken.

Dinslakenerin ist bekannt aus deutschen Filmen – Pflanzenname geht auf Xantener zurück

Kennen Sie Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal? Laut der Studie ist der bekannteste Xantener ein Botaniker, der 1794 geboren wurde und 1866 im Alter von 71 Jahren in Halle (Saale) starb. Nach ihm wurde eine Pflanzengattung benannt.

Josephin Busch and Paula Kalenberg (rechts im Bild) beim Produzentenfest 2023 in Berlin. Foto: Gerald Matzka / Getty Images

Er komponierte für Matthias Reim oder die No Angels, produzierte Musik zum Beispiel für „TKKG – Der Club der Detektive“: Christoph Brüx wurde 1965 in Sonsbeck geboren, lebt nun aber in Hamburg. Er ist auch Bildhauer und Maler.

Mit Schach sollten die Kreis Weseler nicht erst seit der Serie „Das Damengambit“ vertraut sein, schließlich kommt aus Neukirchen-Vluyn ein deutscher Schachgroßmeister: Christopher Lutz wurde 1971 geboren.

Ihre Herkunft trug sie im Namen: Amalia von Neuenahr-Alpen, 1539 geboren, 1602 gestorben. Sie wurde durch Heirat zur Kurfürstin von der Pfalz.

Einst lebte mit Gustav Sack ein Lyriker und Dramatiker in einem Haus an der Mittelstraße in Schermbeck. Er starb im Ersten Weltkrieg in Rumänien.

Ehemaliger Fußballspieler aus Voerde – Wie viele Ligaspiele er bestritt

Natürlich gehört auch ein ehemaliger Fußballspieler in diese Liste: Thomas Kempe aus Möllen startete beim TV Voerde, seine Karriere führe ihn über den MSV Duisburg zum VfB Stuttgart und zum VfL Bochum. Der Abwehrspieler bestritt 391 Bundesligaspiele und wurde Deutscher Meister (1984).

Thomas Kempe trainierte den VfB Lohberg. Foto: NRZ-BILD, Lars Fröhlich / NRZ

Aus Kamp-Lintfort, ganz genau aus Hoerstgen, kommt Jacob Wiener. 1815 wurde er hier geboren, ab 1839 lebte er allerdings als Graveur etwa von Münzen und Medaillen in Brüssel.

Aus Hünxe-Drevenack kommt Ulrich Freese. Der 72-Jährige wurde als Gewerkschafter und SPD-Politiker bekannt – er saß auch im Deutschen Bundestag.

In Hamminkeln-Brünen wurde 1934 der Musiker und Maler Hermann Voss geboren. Später lehrte er an der Musikhochschule Stuttgart Bratsche und Kammermusik.

