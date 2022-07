Diebstähle aus Autos im Kreis Wesel: Was die Polizei rät

Kreis Wesel. Unter anderem Geldbörsen und Golfausrüstung stahlen Unbekannte aus Autos im Kreis Wesel. Worauf man beim Verlassen des Fahrzeugs achten sollte.

Wer mit dem Auto zum Einkaufen oder ins Freibad fährt, sollte bedenken, dass ein Auto kein Tresor ist. Darauf weist die Kreispolizeibehörde nun in einer Mitteilung hin und berichtet von Fällen, in denen Menschen ihre Wertsachen im Wagen liegen ließen und diese gestohlen wurden.

So haben den Angaben zufolge Unbekannte aus dem Auto einer 83-jährigen Frau aus Hünxe eine Geldbörse gestohlen, die auf der Rückbank des Wagens lag. Die Frau hatte ihren Wagen am Mittwoch gegen 11.30 Uhr nicht abgeschlossen auf dem Parkplatz eines Discounters am Junkers Feld in Hünxe abgestellt. Ein unbekannter Täter nahm außerdem am Dienstag in Kamp-Lintfort in der Grabenstraße aus dem geöffneten Beifahrerfenster eines geparkten Wagens eine Geldbörse mit. In Moers stahlen Unbekannte ebenfalls aus einem Auto an der Hanckwitzstraße eine Golfausrüstung und ein mobiles Navigationsgerät.

Fahrzeug zurücklassen: Ist auch wirklich abgeschlossen?

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, beim Verlassen des Fahrzeugs immer alle Türen, Fenster, den Kofferraum und soweit vorhanden auch das Schiebedach zu schließen – auch wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entferne. „Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug durch die Funkfernbedienung tatsächlich abgeschlossen wird, beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder indem Sie den Türgriff betätigen“, heißt es. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwere einem Dieb zudem das Tanken zum „Nulltarif“. Vorhandene Alarmanlagen, Wegfahrsperren und das Lenkradschloss des Fahrzeugs sollten bewusst und konsequent genutzt werden.

„Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Auto liegen“, schreibt die Polizei. Wertsachen, Taschen (selbst wenn sie keinen wertvollen Inhalt haben) sollten niemals offen sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden. Auch eine nicht zusammengefaltete Decke auf der Rückbank erwecke für Straftäter den Eindruck, dass es sich um ein Versteck handeln könnte. Ebenfalls sollte das mobile Navigationsgerät sowie dessen Halterung nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden. Ersatzschlüssel, so die Polizei, sind nicht am oder im Fahrzeug zu „verstecken“. Auch das sei Dieben bekannt. „Wird Ihr Fahrzeug aufgebrochen, wenden Sie sich sofort an die nächste Polizeidienststelle. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.“

