Die Polizei im Kreis Wesel hat einen neuen Abteilungsleiter

Kreis Wesel. Rüdiger Kunst verabschiedet sich nach fast 44 Jahren aus aktivem Polizeidienst. Neuer Abteilungsleiter der Kreispolizei Wesel ist Ulrich Kühn.

Die Polizei im Kreis Wesel hat seit dieser Woche einen neuen Abteilungsleiter: Rüdiger Kunst (63) hat nach sechs Jahren in dieser Funktion an seinen Nachfolger Ulrich Kühn übergeben. Der 58-jährige Kühn war zuletzt beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) in Duisburg tätig, wo er unter anderem führungsverantwortlich für die Bereiche Behördenberatung, Strategieentwicklung und Changemanagement war, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. So sei er zuletzt Leiter der landesweiten Stabsstelle gewesen, die sich mit dem Thema „Kritische Infrastrukturen“ auseinandersetzt.

„Verantwortung für Heimatkreis“: Rüdiger Kunst blickt zurück

Für Rüdiger Kunst, der seit seiner Geburt im Kreis Wesel lebt, war es in den vergangenen sechs Jahren „noch mal richtig spannend, für meinen Heimatkreis Verantwortung tragen zu können“. In diese Zeit fiel natürlich auch die Corona-Pandemie, „eine ganz neue Herausforderung an alle, insbesondere auch an die Polizei. Denn wir konnten nicht zuhause bleiben“, so Kunst in einem Gespräch mit der Redaktion. Das illegale Autorennen mit Todesfolge in Moers, das Tötungsdelikt in Voerde, bei dem eine Frau vor einen Zug gestoßen wurde, der Absturz eines Leichtflugzeugs in Wesel genauso wie der – das seien schon herausfordernde und mit großem Leid verbundene Fälle gewesen, die ihm in Erinnerung bleiben werden.

Kunst lobte im Rückblick seine „außerordentlich engagierten Kolleginnen und Kollegen“ für ihre Arbeit, die dafür sorgten, „dass wir alle gut schlafen können“. Seine Zeit als aktiver Polizeibeamter ist vorbei, Kunst wird künftig aber noch im Bereich des Qualitätsmanagements beim LZPD in Duisburg im Einsatz sein.

Ulrich Kühn war schon mal als Leiter der Polizeiinspektion Dinslaken im Einsatz

In dieser Woche hat Landrat Ingo Brohl im Rahmen einer Feierstunde Rüdiger Kunst verabschiedet, ihm für fast 44 Jahre im Dienst der Polizei NRW gedankt und zugleich seinen Nachfolger begrüßt. „Mit Herrn Kühn haben wir Kontinuität und wieder einen sehr erfahren Polizisten an der Spitze der Polizeiabteilung. Es ist gut, dass das Innenministerium für einen nahtlosen Übergang von Rüdiger Kunst auf Ulrich Kühn gesorgt hat,“ so Brohl.

Für Ulrich Kühn ist der Wechsel in den Kreis Wesel quasi eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zwischen 1997 und 2003 war er laut Angaben der Pressestelle Leiter der Polizeiinspektion Dinslaken und gehörte somit bereits zur Kreispolizeibehörde. Für ihn sei es „wie nach Hause kommen“, sagte er. Rüdiger Kunst nutzte die Feierstunde zur Übergabe des „Staffelstabes“ an den neuen Abteilungsleiter und wünschte seinem Nachfolger Ulrich Kühn alles Gute in der neuen Funktion.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel