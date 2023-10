Die Menschen im Kreis Wesel erzeugen mehr Müll als andere

Kreis Wesel. Bei der Produktion von Müll liegen die Menschen im Kreis Wesel über dem landesweiten Schnitt. So viel Abfall fällt pro Einwohner im Jahr an.

Jeder Mensch im Kreis Wesel hat im Jahr 2021 insgesamt 501,5 Kilogramm Müll produziert. Das geht aus der aktuellsten Auswertung des statistischen Landesamts IT NRW hervor. Demnach ist die Müllmenge im Vergleich zum Vorjahr noch mal um 0,5 Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen heißt das: Mehr als 230.000 Tonnen Müll kamen im Kreisgebiet zusammen – beim größten Teil handelte es sich um Haus- und Sperrmüll (knapp 98.000 Tonnen), gefolgt von Wertstoffen (etwa 68.000 Tonnen) und organische Abfällen (gerundet 63.000 Tonnen). Den stärksten Anstieg verzeichneten die Statistiker bei Abfällen aus der Biotonne – der Zuwachs im Kreis Wesel betrugt laut Landesamt satte 8,5 Prozent.

Müll pro Einwohner: So steht der Kreis Wesel im Vergleich dar

Bei der Müllmenge pro Kopf liegen die Menschen zwischen Moers, Dinslaken, Xanten und Hamminkeln damit über dem landesweiten Durchschnitt von 491,7 Kilogramm. So sieht es in der Nachbarschaft aus: Der Kreis Viersen kommt auf einen Pro-Kopf-Wert von 513,4 Kilogramm, der Kreis Kleve auf 468,5 Kilogramm, der Kreis Borken auf 539,7, der Kreis Recklinghausen auf 543, die Menschen in den Großstädten Duisburg und Krefeld erzeugen statistisch 520 beziehungsweise 547,7 Kilogramm Müll pro Jahr.

Beim Vergleich aller nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte ergab sich laut Landesamt für den Kreis Euskirchen im Jahr 2021 mit 968 Kilogramm das höchste Abfallaufkommen pro Kopf. Auf den Plätzen zwei und drei lagen die Stadt Bottrop (591 Kilogramm) und der Kreis Unna (583 Kilogramm). Deutschlandweit lag der Kreis Euskirchen damit auf Rang zwei aller 400 (Land-)Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Höxter wies mit 398 Kilogramm je Einwohnerin und Einwohner die geringste Abfallmenge in Nordrhein-Westfalen auf und belegte damit Rang 361.

